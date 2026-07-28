Presidente de la UDI ante salida de 30 autoridades: "No es una buena señal"

Valparaiso, 2 de marzo 2026 Punto de prensa del diputado Guillermo Ramirez Sebastian Cisternas/ Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 28 Jul. (ATON) -

Guillermo Ramírez reconoció que las 30 salidas registradas durante el Gobierno de José Antonio Kast no son una buena señal, aunque defendió la decisión de remover a quienes enfrentan cuestionamientos o no cumplen con las exigencias del cargo.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió al hecho de que ya hayan salido 30 autoridades desde el inicio del Gobierno de José Antonio Kast, con las últimas dos especialmente mediáticas: un subsecretario (Hacienda) por examen positivo de drogas y un seremi (de Salud Magallanes) por denuncia de abuso sexual.

La verdad es que el número no es menor, no vale la pena esconderlo ni vale la pena negarlo , señaló Ramírez en entrevista con Radio ADN

Y comentó que yo aquí no tengo otra cosa que decir que encuentro que no es una buena señal que salgan tantos seremis , apuntó.

Por supuesto que uno hubiese querido que los seremis que fueron nombrados se mantuvieran en sus cargos, con una buena gestión y sin ningún tiempo de problema ni escándalo, pero a veces ocurren cosas que el Gobierno tiene que enfrentar y tiene que tomar una decisión , aseguró.

Sobre el caso del seremi en la Región de Magallanes, aseguró que es absolutamente impresentable ante denuncias de acoso laboral, y en eso la verdad es que me parece muy bien que en esos casos el gobierno les pida la salida .

Hay otros casos de seremis que, por un tema presupuestario, porque es la realidad de Chile, yo he podido conversar con ellos y me dicen no tenemos suficiente plata, ni siquiera para contratar a una persona adicional , y claro, esos son temas de restricciones presupuestarias que hoy día está sufriendo el gobierno por una realidad que escapa a la gestión de este propio gobierno , comentó.

Y sobre las críticas de la oposición sobre los procesos de selección comentó que acá hay un equipo de gente que ha estado trabajando en el Segundo Piso, en la búsqueda de quiénes son las mejores personas, algunos de los seremis que han salido fueron seremis en el pasado, y tuvieron una muy buena gestión .

A veces ocurre que se nombra a una persona y sin importar el nivel de gestión que tenga, se quedan hasta el final, o si hay algún problema, el problema se pone debajo de la alfombra , agregó.

Y añadió que aquí se está actuando de una manera distinta, el costo es, por supuesto, tener que enfrentar una realidad, que es que han salido muchos seremis, mucho más de los que quisiéramos (...) a mí me parece que es correcto cuando las personas no están dando el ancho en una situación de gobierno de emergencia .

En relación al caso del subsecretario de Hacienda, que debió salir de su cargo por un examen positivo de drogas, aseguró que si la contramuestra sale negativa no habría ningún problema para volviese al gobierno .

Yo creo que lo que hizo el gobierno, de apartar de inmediato de sus funciones al subsecretario, es lo correcto , afirmó el presidente de la UDI.