Presidio perpetuo para 8 miembros del Tren de Aragua del Portal Fernández Concha

Santiago, 18 de marzo de 2026. Efectivos de la Policia de Investigaciones realiza una fiscalizacion a las joyerias ubicadas en el Portal Fernandez Concha. Andres Pina/Aton Chile - ANDRES PINA/ATON CHILE

Santiago 20 Jul. (ATON) -

El Cuarto Tribunal Oral Penal de Santiago condenó a ocho miembros del Tren de Aragua a presidio perpetuo simple (mínimo 20 años de cárcel) por delito consumado y reiterado de trata de personas con fines de explotación sexual cometidos entre julio de 2022 y enero de 2023 en la capital.

El Cuarto Tribunal Oral Penal de Santiago condenó a ocho miembros del Tren de Aragua a presidio perpetuo simple (mínimo 20 años de cárcel) por delito consumado y reiterado de trata de personas con fines de explotación sexual cometidos entre julio de 2022 y enero de 2023 en la capital.

Los condenados son Lewis Rubén Ponce Ortiz, Luis Jerardo Osal Rodríguez, José Gregorio Rodríguez Milano, Alexandra Milagros Milano Ibarra, Carlos Enrique Barrios Moreno, Kevin Andrés López Escobar, Brayan Alexis Valencia Hernández y Carlos Sebastián Romero Madariaga, todos colombianos y venezolanos.

En fallo unánime, el tribunal condenó, además, a Ponce Ortiz a cumplir la pena de 7 años de presidio por asociación ilícita y otros 5 años como autor del delito consumado de tráfico de drogas.

En tanto, los acusados Osal Rodríguez, Rodríguez Milano, Milano Ibarra, Barrios Moreno, López Escobar, Valencia Hernández y Romero Madariaga también deberán cumplir penas de 2 años de presidio como autores del delito consumado de asociación ilícita.

Finalmente, Osal Rodríguez y Rodríguez Milano deberán pasar 3 años y un día de reclusión como autores de los delitos consumados de porte de arma prohibida y porte de arma de fuego, perpetrados el 17 de julio de 2022 y 13 de enero de 2023 en las comunas de Curacaví y Santiago, respectivamente.

Según la investigación, los condenados recibían a las víctimas de explotación sexual en Santiago, en un primer período en departamentos de un edificio ubicado en calle Huérfanos y luego en departamentos ubicados en un edificio de calle Lira.

En dichos lugares las víctimas debían permanecer para ser explotadas sexualmente en la Plaza de Armas de la ciudad, donde tomaban contacto con distintos clientes, siendo instruidas para trasladarlos a diversos departamentos, especialmente de calle Compañía, correspondientes al Portal Fernández Concha.

Los integrantes de la organización cobraban a las víctimas las siguientes sumas de dinero en forma conjunta:

1. Una deuda o multa de 3 a 5 millones de pesos chilenos o incluso una cifra de dinero superior.

2. Entre $60.000 a $80.000 semanales por concepto de plaza , esto es, el pago asociado al territorio donde las víctimas eran dispuestas para ejercer el comercio sexual en contexto de explotación.

3. $50.000 por concepto de entrada a la plaza , es decir, el primer pago por el supuesto ingreso a la plaza .

Todo ello encontrándose permanentemente vigiladas y controladas por algunos de los integrantes de la organización en esos lugares.