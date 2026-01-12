Primer día de desalojo de megatoma en San Antonio culmina con tres detenidos

San Antonio, 12 de enero 2026 Maquinas retroexcavadoras destruyen viviendas construidas en la megatoma ubicada en el Cerro Centinela, durante el operativo de desalojo Juan Gonzalez/ Aton Chile - JUAN GONZALEZ/ ATON CHILE

Santiago 12 Ene. (ATON) -

Las autoridades informaron además que hubo resistencia de grupos de pobladores, fogatas, barricadas, bloqueos de calles e intimidación a equipos de prensa.

El inicio del desalojo de la megatoma del cerro Centinela, en San Antonio, Región de Valparaíso, estuvo marcado por incidentes y detenciones. Tres personas fueron arrestadas durante la jornada, según confirmó la general Patricia Vásquez, jefa de la zona de Carabineros de Valparaíso.

Uno de los detenidos corresponde a un hombre acusado de infringir la ley antibarricadas, detectado en el exterior del asentamiento. A ello se sumó la captura de dos mujeres que se trasladaban en una camioneta interceptada por la policía. El vehículo, explicó Vásquez, presentaba irregularidades en su documentación y transportaba una gran cantidad de neumáticos. Más tarde se estableció que mantenía un encargo vigente por robo.

El operativo, ordenado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso sobre terrenos de la Inmobiliaria San Antonio S.A., abarca 115 hectáreas no incluidas en el proceso de expropiación impulsado por el Gobierno.

Desde la madrugada, Carabineros y otros servicios públicos se desplegaron en el sector Plaza de los Corazones, en Cartagena, definido como base logística. A partir de las 7:00 horas se activaron cortes de tránsito y medidas de control para iniciar el procedimiento en las parcelas 11, 13 y 15.

La resistencia de los ocupantes se tradujo en fogatas, barricadas y bloqueos de calles como Manuel Bulnes y avenida San Martín. También se registraron agresiones contra un equipo de periodistas. Personal de Control de Orden Público debió replegarse en algunos momentos, mientras Carabineros trabajaba en despejar los accesos.

Respecto a la situación en la parcela 11, Vásquez informó que se encuentra bajo control, pese a los enfrentamientos. La oficial recalcó que quienes se niegan a abandonar el terreno deben hacerlo, ya que el procedimiento responde al cumplimiento de una orden judicial y al resguardo del Estado de derecho.

El delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, subrayó que el proceso será progresivo: Estamos partiendo por uno de los sectores, que es la zona más bien sur de la megatoma ( ) vamos a ir evaluando el avance día a día . Añadió que estamos hablando de aproximadamente 1.900, dos mil sitios ( ) se considera un tiempo de varias semanas .

Desde el municipio, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, destacó la habilitación de espacios de acogida: Estamos dando cumplimiento al mandato establecido por la Corte, en relación a disponer de un albergue que está previamente instalado, habilitado y preparado para recibir a aquellas familias que, producto del desalojo, así lo requieran . Los albergues tienen capacidad para 38 familias por día.