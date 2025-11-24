La primera encuesta para la segunda vuelta de las presidenciales de Chile da 12 puntos de ventaja a Kast

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
La primera encuesta publicada para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile que se celebrarán el 14 de diciembre otorga al candidato de extrema derecha José Antonio Kast una intención de voto del 46 por ciento, frente al 34 por ciento de la candidata de la coalición de izquierda, Jeanette Jara.
Un 20 por ciento no votará, no sabe si lo hará, votará nulo o en blanco, según el estudio elaborado por la empresa demoscópica Cadem. Si no se tienen en cuenta estos últimos votos, Kast se impondría por 16 puntos (58 a 42 por ciento). Además, un 62 por ciento de los consultados cree que Kast será el próximo presidente chileno, frente a un 28 por ciento que piensa que lo será Jara.
En cuanto a la inclinación de los votantes de candidatos que no pasaron a segunda vuelta un 34 por ciento de los votantes de Franco Parisi votará por Kast, mientras que un 22 por ciento lo hará por Jara y un 44 por ciento se declara indeciso, nulo o blanco.
El apoyo a Kast está aún más claro entre los afines al Partido Nacional Libertario (PNL) de Johannes Kaiser, con un 92 por ciento de respaldo, mientras que en lo que respecta a la conservadora Evelyn Matthei, un 60 por ciento apoyará a Kast y un 21 por ciento, a Jara.
La encuesta también mide el desempeño del presidente saliente, Gabriel Boric. Un 33 por ciento aprueba su gestión, un punto más que en octubre, mientras que la desaprobación está en el 60 por ciento, cuatro puntos menos que la semana pasada.