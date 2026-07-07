Príncipe Enrique de Inglaterra perdió juicio con el "Daily Mail" por escuchas

El Príncipe Harry, en una imagen de archivo WPA POOL (Foto de ARCHIVO) 26/10/2016 - WPA POOL

Santiago 7 Jul. (ATON) -

Un tribunal británico ha indicado que no hay indicios suficientes que apunten a que estos medios hubieran obtenido información privada del esposo de Meghan Markle, mediante el uso de prácticas ilegales durante años.

La Justicia de Reino Unido ha rechazado este martes la demanda presentada por el príncipe Enrique de Inglaterra contra Associated Newspapers, empresa editora del diario "Daily Mail", por considerar que no existían pruebas suficientes por parte de la acusación que respaldaran que se habrían realizado escuchas telefónicas de forma irregular.

Un tribunal británico ha indicado que no hay indicios suficientes que apunten a que estos medios hubieran obtenido información privada del esposo de Meghan Markle, mediante el uso de prácticas ilegales durante años, según informaciones recogidas por el diario "The Guardian".

El hijo menor del rey Carlos III había acusado a la editorial de hacer un "uso claro, sistemático y continuado de la recopilación ilegal de información" durante al menos dos décadas, unas acusaciones a las que se habían sumado otras figuras públicas relevantes en Reino Unido.

No obstante, el equipo legal de Associated Newspapers ha estas acusaciones de "escandalosas" y "absurdas", al tiempo que ha argumentado que las historias publicadas provenían "legítimamente" de fuentes oficiales de prensa, artículos anteriores o los círculos sociales de celebridades, conocidos por sus filtraciones.