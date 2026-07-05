Prisión preventiva para imputado por robo, amenazas y disparos en Los Ángeles

Archivo - Chile.- Autor de femicidio y otros graves delitos recibe condena de 20 años en Biobío - SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE. - Archivo

Santiago 6 Jul. (ATON) -

La investigación permitió vincular al imputado con un robo con intimidación en el peaje Duqueco, un caso de violencia intrafamiliar y un episodio en el que habría amenazado a un vecino con un arma artesanal.

Un hombre fue enviado a prisión preventiva luego de ser formalizado por tres delitos ocurridos en la comuna de Los Ángeles, en la Región del Biobío, entre ellos un robo con intimidación, amenazas en un contexto de violencia intrafamiliar y un episodio en el que habría efectuado disparos con un arma de fabricación artesanal.

Según informó Carabineros, el imputado fue detenido esta semana por personal de la Patrulla Foco, en el marco de una investigación relacionada con un robo con intimidación ocurrido en el peaje Duqueco.

A ese hecho se suman otras dos causas que también son investigadas por la policía. Una corresponde a amenazas contra su pareja en un contexto de violencia intrafamiliar y la otra a un incidente en el que habría intimidado a un vecino, efectuando disparos con una escopeta de fabricación artesanal.

Las diligencias desarrolladas por funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP), junto con diversos peritajes, permitieron reunir antecedentes que vincularían al imputado con los tres hechos investigados.

Con esos antecedentes, el Ministerio Público presentó los cargos ante el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, tribunal que acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva del imputado.

El tribunal estimó que la libertad del acusado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que deberá permanecer privado de libertad mientras se desarrolla la investigación.