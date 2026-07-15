En prisión preventiva quedó cabo de la Armada que causó tragedia en Viña del Mar

Viña del Mar 15 de Julio de 2026 En el Tribunal de Garantía de Vina del Mar se llevó a cabo la formalizacion del imputado por el atropello y muerte de seis personas en el sector de la Feria Caupolican en Gomez Carreno. Manuel Lema/ Aton Chile - MANUEL LEMA/ ATON CHILE

Santiago 15 Jul. (ATON) -

En la audiencia, la fiscal Vivian Quiñones lo formalizó por cuasidelito de homicidio e informó que que los peritajes establecieron que el imputado no conducía a menos de 85 km/h y que pudo haber alcanzado una velocidad máxima de 102 km/h.

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar decretó hoy la prisión preventiva de Jonathan David Richards Gaete, 37 años, cabo de la Armada, imputado por el atropello múltiple de la feria Caupolicán, que el domingo pasado dejó seis muertos y siete heridos.

En la audiencia, la fiscal Vivian Quiñones lo formalizó por cuasidelito de homicidio e informó que que los peritajes establecieron que el imputado no conducía a menos de 85 km/h y que pudo haber alcanzado una velocidad máxima de 102 km/h.

También mencionó que el cabo de la Armada manejaba sin su licencia de conducir al día, y que tampoco contaba con el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales. El tribunal acogió la solicitud de prisión preventiva y fijó un plazo de investigación de 120 días.

El atropello múltiple ocurrió alrededor de las 9 horas del domingo en avenida Alessandri, arremetió contra los puestos de ventas. La Municipalidad de Viña del Mar declaró tres días de duelo comunal.