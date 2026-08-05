En prisión preventiva quedó conductor ebrio que mató a dos personas en La Unión

Rancagua, 05 de junio de 2018. Control de detencion de Manuel Olivares Maldonado Habia sido dejado en libertad luego de ser sorprendido con gran cantidad de armamento en San Antonio. Apodado El Kiruza. En la foto es trasladado por Carabineros de la - JORGE LOYOLA/ATON

Santiago 5 Ago. (ATON) -

La fiscalía lo formalizó por homicidio simple reiterado, seis delitos de lesiones y por haber escapado del lugar sin prestar auxilio a las víctimas. Además, el imputado manejaba sin licencia de conducir y en estado de ebriedad.

El Juzgado de Garantía de La Unión dejó en prisión preventiva al conductor de 25 años que en la madrugada del sábado pasado atropelló a 8 personas en el exterior de una discoteca ubicada en esa comuna de la Región de Los Ríos, con el resultado de dos fallecidos.

La fiscalía lo formalizó por homicidio simple reiterado, seis delitos de lesiones y por haber escapado del lugar sin prestar auxilio a las víctimas. Además, el imputado manejaba sin licencia de conducir y en estado de ebriedad.

Al respecto, la fiscal jefa de La Unión, Leyla Chahín, expresó que "se trata de una persona que jamás ha obtenido una licencia de conducir y aun así maneja en estas condiciones físicas absolutamente deficientes".

La persecutora agregó que el imputado "en esa condición, maneja desde Osorno, circulando a alrededor de 100 kilómetros por hora, y embiste a las personas que se encontraban en la berma".

Horas más tarde fue ubicado luego de que se identificara la camioneta involucrada, siendo finalmente entregado a Carabineros por su padre, quien reconoció el vehículo.