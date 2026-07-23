En prisión preventiva quedó "El Panda" por homicidio frustrado de carabineeros

Santiago, 23 de julio de 2026. Control de detencion y posterior formalizacion de Benjamin Aedo, alias El Panda, por homicidio frustrado contra Carabineros en la comuna de Lo Espejo. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 23 Jul. (ATON) -

Benjamín Aedo González, soldado narco, disparó contra el subteniente Nicolás Veloso y el cabo primero Luciano Asensio cuando intentaron controlarlo en la vía pública.

El Décimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de Benjamín Aedo González, alias "El Panda", el sujeto que el viernes pasado baleó a dos carabineros en la comuna de Lo Espejo.

La Fiscalía Metropolitana Sur lo formalizó por homicidio frustrado reiterado y en la misma audiencia obtuvo la prisión preventiva de los dos encubridores de su fuga de cinco días.

Aedo González, soldado narco, disparó contra el subteniente Nicolás Veloso y el cabo primero Luciano Asensio cuando intentaron controlarlo en la vía pública.

El fiscal Christian Toledo informó que el imputado "estuvo cambiándose una casa por día hasta que finalmente logramos la ubicación en el cual estaba siendo resguardado".

Añadió que "se ocultó en un domicilio de la comuna del Espejo con una persona cercana que lo trasladó hasta la comuna de San Bernardo. En San Bernardo se mantuvo ese día. Posteriormente es trasladado hasta la comuna de La Pintana".

"Al día siguiente volvió a la comuna de San Bernardo. Estuvo entre la comuna del Bosque y La Cisterna en otros domicilios que estamos desarrollando diligencias", agregó.

"Finalmente se trasladó hasta un segundo domicilio en la comuna del Espejo distinto al inicial, donde finalmente fue detenido", cerró el fiscal Toledo.