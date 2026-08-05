En prisión preventiva sujeto que apuñaló a tres guardias en casino de Coquimbo

Archivo - Chile.- Prisión preventiva para sujeto que violó y mató a golpes a mujer en una isla - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE - Archivo

Santiago 5 Ago. (ATON) -

Fue formalizado como autor de tres delitos frustrados de homicidio simple, cometidos el domingo pasado en el casino Enjoy. Las víctimas quedaron heridas de gravedad.

El Juzgado de Garantía de Coquimbo dejó en prisión preventiva a F.I.C.Z., imputado por el Ministerio Público como autor de tres delitos frustrados de homicidio simple, cometidos el domingo pasado en el casino Enjoy. Las víctimas son tres guardias heridos de gravedad.

En la audiencia de formalización de ayer, la magistrada Carolina Baroncini Gálvez ordenó el ingreso en prisión de F.I.C.Z. por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 100 días el plazo de investigación.

Tras desestimar la suspensión del procedimiento propuesta por la defensa, por no existir antecedentes médicos suficientes para establecer que F.I.C.Z. es inimputable, la jueza Baroncini Gálvez consideró que "se podría tener por justificada la existencia al menos dos delitos de homicidio tentado o frustrado y un delito de lesiones menos graves".

"El imputado fue detenido en el lugar, se ve en los videos que está en este acometimiento hacia las víctimas, está grabado, fotografiado en distintos lugares y en la misma dinámica, por lo tanto, entiendo no existe ninguna duda de que es él y no otra persona quien participa en el delito", añadió.

Según expuso la fiscalía, aproximadamente a las 4:15 horas del 2 de agosto de 2026, el imputado ingresó al casino Enjoy de la comuna de Coquimbo, se dirigió a la discoteca y, luego, para entrar al restorán del local forzó una mampara. Posteriormente, se desplazó a dependencias administrativas, ubicadas en el piso menos uno.

En dicho lugar, F.I.C.Z. con la intención de matar hirió de gravedad con un arma blanca (cuchillo) a tres guardias de seguridad del casino, lesiones que les habrían provocado la muerte de no mediar socorro médico oportuno y eficaz. Asimismo, F.I.C.Z. portaba entre sus vestimentas 300 miligramos de ketamina para su consumo personal.