Producción de huevos de consumo disminuyó 1,1% en mayo

Santiago, 15 de Abril de 2026. Imagenes referenciales de canasta basica registrando un aumento mensual del 1,6% . Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 2 Jul. (ATON) -

La producción de huevos para consumo en Chile tuvo una disminución de 1,1% durante mayo, pasando de 362.971.154 a 359.108.723 unidades, según dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La producción de huevos para consumo en Chile tuvo una disminución de 1,1% durante mayo, pasando de 362.971.154 a 359.108.723 unidades, según dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En cuanto a la clasificación por color, el volumen de producción de huevos blancos cayó en un 4,0% (equivalente a 10.534.049 unidades), mientras que la de huevos de color aumentó en un 6,6% (equivalente a 6.671.618 unidades).

Durante el mismo período de análisis, el número de gallinas en postura a nivel nacional disminuyó un 3,2% en comparación con mayo de 2025, alcanzando un total de 14.499.200 aves.

En relación con el peso de los huevos, destacaron las clasificaciones extra grande (entre 61 a 68 gramos) y grande (54 a 61 gramos). Los huevos blancos de tamaño extra grande disminuyeron un 2,8%, mientras que los de tamaño grande lo hicieron en un 4,7% en comparación con el mismo mes del año anterior, alcanzando un total de 77.876.968 y 80.782.018 unidades, respectivamente.

En la producción de huevos de color, la categoría extra grande presentó un incremento de 5,6%, mientras que los de tamaño grande, lo hicieron un 10,0% respecto al mismo mes del año anterior, resultando un total de 33.160.107 y 39.647.438 unidades, respectivamente

Resultados regionales

La Región Metropolitana fue responsable del 39,4% del total nacional de huevos en mayo, con una baja interanual en la producción de 6,2%. Le siguió la Región de Valparaíso, con una participación del 15,3% del total nacional y una baja en la producción del 3,5% respecto al mismo mes del año anterior. En tercer lugar, se ubicó la agrupación regional del Biobío y La Araucanía, con el 9,4% de la producción nacional y un decrecimiento interanual del 5,3%.

En cuanto al número de gallinas en postura, la Región Metropolitana registró la cifra más alta, con un 38,1% del total nacional y una baja interanual de 9,7%. La Región de Valparaíso ocupó el segundo lugar, con una participación del 15,6% y una caída del 5,9% en relación con mayo de 2025; mientras la agrupación regional del Biobío y La Araucanía se ubicó en tercer lugar, con 10,0% de las existencias nacionales y una baja del 1,8%.