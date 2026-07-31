Producción industrial creció 1,3% en junio gracias a repunte de la minería

Calama, 4 de agosto de 2015. Trabajadores contratistas se tomaron las dependencias de la minera Ministro Hales de manera pacífica a las 09:30 de esta mañana en demanda de mejoras laborales por lo que la producción se detuvo. Pedro Tapia/Aton Chile - Pedro Tapia/Aton Chile

Santiago 31 Jul. (ATON) -

Destacó la minería metálica, que creció 4,6%, aportando 3,923 puntos porcentuales (pp.). a la variación del índice de Producción Industrial, a raíz de un incremento en la extracción y procesamiento de cobre.

Una variación en doce meses de 1,3% anotó en junio de 2026 el Índice de Producción Industrial (IPI), debido a la incidencia positiva de dos de los tres sectores que lo componen, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice de Producción Minera (IPMin) presentó un alza interanual de 6,0%, como consecuencia de la mayor actividad registrada en los tres tipos de minería que lo componen, destacando minería metálica, que creció 4,6%, aportando 3,923 puntos porcentuales (pp.). a la variación del índice, a raíz de un incremento en la extracción y procesamiento de cobre.

El Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA), en tanto, creció 2,4% respecto de junio de 2025, debido a la mayor actividad registrada en dos de las tres actividades que lo componen. Destacó electricidad, que se incrementó 3,5%, incidiendo 2,631 pp. en la variación del índice, a raíz de una mayor generación eléctrica, especialmente proveniente de centrales de la agrupación carbón y carbón-petcoke.

Finalmente, el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) presentó un descenso de 3,2% en doce meses, explicado en gran medida, por la baja interanual de 8,1% en elaboración de productos alimenticios, que incidió -2,600 pp. en la variación del índice general.