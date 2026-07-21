Profesores al Gobierno "está llegando tarde y mal a enfrentar esta catástrofe"

La Ligua, 21 de julio 2026. Crecida del rio La Ligua provoca danos en uno de los caminos que une la comuna de La Ligua con la localidad de Valle Hermoso, producto de los sistemas frontales que afecta a la zona centro norte del pais. Raul Zamora/Aton Chile - RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Santiago 21 Jul. (ATON) -

El Colegio de Profesores criticó el actuar del Gobierno ante el sistema frontal que afecta a varias regiones del país, donde, según el gremio, existen serios problemas para el funcionamiento de los establecimientos.

El Colegio de Profesores criticó el actuar del Gobierno ante el sistema frontal que afecta a varias regiones del país, donde, según el gremio, existen serios problemas para el funcionamiento de los establecimientos.

El presidente nacional del gremio docente, Mario Aguilar, recordó que hemos dicho que en los colegios no están las condiciones para hablar de una normalidad; hay establecimientos inundados, con goteras, salas de clases donde se filtra el agua, baños que no funcionan adecuadamente y accesos muy difíciles .

Aguilar emplazó directamente al Gobierno acusando que "está llegando tarde y mal a enfrentar esta catástrofe, al menos en el sistema escolar, al que me puedo referir con más propiedad, aunque tengo la impresión de que esto es una realidad generalizada en distintos ámbitos. Está llegando tarde y mal .

El líder gremial afirmó que el Ejecutivo va muy a la zaga con las decisiones que hay que tomar; hay que ir a terreno y escuchar a las comunidades, eso me parece fundamental. Nosotros tenemos reportes de situaciones muy difíciles como para pensar que se pueda tener normalidad para asistir a clases. Primero, hay muy baja asistencia y, segundo, las condiciones en las aulas y en los planteles no son de ninguna manera las adecuadas .

Asimismo, llamó a las autoridades a que escuchen a las comunidades y conozcan qué es lo que necesitan. Les hemos hecho llegar antecedentes, pero tengo la impresión de que aquí hay un problema de excesiva centralización en las decisiones. Al parecer, todo se está resolviendo en La Moneda de manera lenta y sin tener toda la información, estando en una cómoda oficina muy calefaccionada en el Palacio de Gobierno, a lo mejor dimensiona con exactitud lo que está ocurriendo .

Finalmente, el líder docente instó al Ejecutivo respecto al sistema escolar a que escuche a las comunidades y no fuerce una supuesta normalidad que resulta artificial. Esa postura somete a nuestras comunidades educativas a problemas serios, porque hacer clases con la sala lloviéndose no es adecuado, ni tampoco con el patio completamente inundado. Por lo tanto, le pido al Gobierno que acelere sus respuestas y que escuche a las comunidades afectadas .