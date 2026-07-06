Provoste criticó que "Gobierno siga debilitando el Fondo de Cesantía"

Santiago, 1 de julio 2026. Se realiza punto de prensa tras la conformacion de una mesa politica, que reune al ministro de Hacienda, la presidenta del Senado, senadores oficialistas y de oposicion, en la Sede Santiago del Congreso Nacional. Jonnathan - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 7 Jul. (ATON) -

La senadora Yasna Provoste comentó sobre la tramitación fast track del proyecto de sala cuna en la comisión de Educación y criticó que se siga debilitando el Fondo de Cesantía.

La senadora Yasna Provoste comentó sobre la tramitación fast track del proyecto de sala cuna en la comisión de Educación y criticó que se siga debilitando el Fondo de Cesantía.

Desde el principio hemos considerado que es una mala idea utilizar hoy los recursos de los trabajadores que están destinados al desempleo para financiar la sala cuna de los trabajadores. Durante largo tiempo hemos promovido que más mujeres ingresen al mundo laboral, pero esto no puede ser a costa del derecho a la calidad de la educación de las salas cunas de niños y niñas , afirmó la representante de Atacama.

La senadora Provoste indicó que en las votaciones en particular se ha ido sincerando por parte de las fuerzas de gobierno, que es lo que está detrás de esto, no era que solo que más mujeres pudiesen ingresar al mundo del trabajo. Más bien, la idea es garantizar el negocio de las salas cunas .

Asimismo, detalló que presentaron "una indicación solicitando que quienes accedieran a este fondo de los trabajadores fuera solo con reconocimiento oficial, lamentablemente, lo perdimos".

"Luego, presentamos otra indicación señalando que las instituciones privadas que accedan a este fondo no podían establecer un copago y esto es porque existe demasiada evidencia en el mundo, en orden a que el copago genera una segregación", añadió.

La parlamentaria aseguró que queda en evidencia en la tramitación del proyecto que no importa la calidad para algunos del gobierno y también que el precio para instituciones sea infinito, que lo van a terminar pagando los trabajadores .

La realidad es que los datos de desempleo que hemos tenido en la semana pasada con los resultados más altos en los cinco años, 9,4% en términos generales y en muchas regiones del país en dos dígitos, hace más urgente la necesidad de resguardar los recursos destinados al Fondo de Cesantía", recalcó.

Y explicó que "por eso hemos señalado desde el primer momento que no nos parece que se debilite un pilar tan importante de la seguridad social como es el seguro de cesantía en momentos en que existen tantas incertezas y tanto desempleo. No es posible que con las cifras de desempleo que tenemos el Gobierno siga debilitando el Fondo de Cesantía para su proyecto de sala cuna".