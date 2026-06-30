Provoste y megarreforma: Nuestra meta es proteger al país del déficit fiscal"

Santiago 8 de junio 2026. Se reunen las y los presidentes, las y los secretarios generales, alcaldes y alcaldesas de los partidos de oposicion para analizar los ultimos acontecimientos de la política nacional. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 30 Jun. (ATON) -

La senadora de la DC dijo que la oposición le propone al gobierno un acuerdo amplio para retomar el crecimiento y garantizar la gobernabilidad social.

La senadora de la DC, Yasna Provoste, se refirió de forma crítica al proyecto de Reconstrucción Nacional aprobado la semana anterior en la Sala de la Cámara Alta, que sigue su tramitación en varias comisiones.

"Lo que le decimos es que las rebajas de impuestos propuestas deben ser compensadas con ingresos permanentes, lo que es un acuerdo muy transversal de la oposición. Nuestra meta es proteger al país del déficit fiscal que todos los expertos, sin excepción, ven como el gran peligro de este proyecto", dijo la congresista en T13 Radio.

Y añadió que "bajar los impuestos a los que más tienen y que terminen pagando los pobres con más endeudamiento fiscal, claramente no le hace bien a nuestro país. Tampoco le hace bien a la gobernabilidad social ni a la arquitectura de derechos sociales que hemos construido de forma transversa durante muchas décadas".

La senadora por la Región de Atacama señaló que "por eso le proponemos al gobierno un acuerdo amplio, transversal y sin descalificaciones para poder retomar un crecimiento que garantice gobernabilidad social, para que las familias del país estén en el centro de las preocupaciones del Estado".

Y recordó que la oposición le entregó al Ejecutivo "una propuesta que se venía trabajando hace ya bastantes semanas. Lo que tal vez teníamos era una diferencia sobre el momento en que se planteaba. Creíamos que era mejor ir a la votación en general en contra, y a partir de eso definir un camino como el que finalmente hicimos".

Enfatizó que la propuesta de tres páginas "fue suscrita por prácticamente todos. El único que se restó, no por el contenido del documento sino que por la frase final que decía "por eso rechazamos el proyecto de megarreforma", fue el senador Pedro Araya (PPD), pero él igual compartía el sustento que estaba en el documento".

De acuerdo a Provoste, "durante mucho tiempo hemos escuchado y se ha tratado de instalar que la oposición está dividida. Falso. Llegamos a este documento suscrito por prácticamente todos, excepto uno que, insisto, estaba de acuerdo en los temas de fondo".

Y respecto de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, la parlamentaria precisó que "más bien pondría el acento en que creo que los juicios constitucionales merecen revisarse, por lo que presentamos un proyecto de ley con el exsenador Juan Antonio Coloma".

"Nadie podría decir que políticamente somos personas afines o cercanas, pero sí hay algo en lo cual tenemos un propósito común es en cuidar a nuestro país y las herramientas que nos entrega la Constitución2, dijo.

"Por eso, sin aspavientos, presentamos un proyecto de ley que busca básicamente modificar esta pena de la acusación de cinco años de exclusión, que sin duda es un exceso. Todo lo que elimine esta lógica de horadar una herramienta constitucional, siempre va a contar con mi apoyo, cerró la senadora.