Santiago, 1 de julio 2026. Se realiza punto de prensa tras la conformacion de una mesa politica, que reune al ministro de Hacienda, la presidenta del Senado, senadores oficialistas y de oposicion, en la Sede Santiago del Congreso Nacional. Jonnathan - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 5 Jul. (ATON) -

La presidenta de la Comisión de Energía del Senado valoró la postergación del pago del VAD, pero afirmó que el beneficio para los hogares vulnerables debe extenderse hasta 2030 y alcanzar al 40% de las familias más vulnerables.

La senadora Yasna Provoste planteó la necesidad de introducir modificaciones al proyecto de ley que crea un nuevo Subsidio Eléctrico y posterga el pago del Valor Agregado de Distribución (VAD) hasta 2028, asegurando que la iniciativa debe fortalecer la protección a las familias más vulnerables frente al aumento de las tarifas de la electricidad.

La presidenta de la Comisión de Energía del Senado sostuvo que, durante la discusión legislativa, buscará ampliar la vigencia del beneficio para que alcance al 40% de los hogares más vulnerables hasta el año 2030.

"Este proyecto debe mejorarse en el Parlamento, aumentando la vigencia del subsidio al 40% de las familias vulnerables hasta 2030", afirmó.

La legisladora recordó que desde 2024 los hogares han enfrentado un sostenido incremento en las cuentas de electricidad, situación que, según indicó, continúa afectando el presupuesto de miles de familias.

"Los hogares chilenos desde 2024 están sufriendo una ola de alzas tarifarias (cercano al 60%) que continúan este 1 de julio con un alza promedio de 4,9%; razón que obliga a tomar medidas destinadas a amortiguar estas subidas de precio", señaló.

En esa línea, Provoste valoró la propuesta del Ejecutivo de postergar el pago del VAD hasta 2028, aunque manifestó que el alcance temporal del subsidio resulta insuficiente.

"Postergar el pago del VAD para 2028 y que desde ahí se impute al mecanismo de protección de clientes (MPC) resulta razonable, pero lo que es insuficiente es que subsidio a las familias vulnerables -que cubre aproximadamente 9% de la tarifa-; se extienda solo hasta el 2027, cuando la solicitud transversal de nuestra Comisión de Energía fue extenderlo hasta el fin de esta administración", sostuvo.

Asimismo, la senadora enfatizó que el país requiere avanzar en una estrategia de largo plazo que permita reducir el costo de la energía para los consumidores.

"Extender el subsidio eléctrico solo por 2027 es insuficiente, se requiere que se mantenga hasta 2030", afirmó.

En ese contexto, propuso impulsar nuevas medidas orientadas a disminuir las tarifas eléctricas, entre ellas un plan de consumo energético básico para hogares vulnerables, acelerar la incorporación de energías renovables al sistema, fortalecer la inversión en sistemas de almacenamiento y aprovechar de mejor forma la generación de energías limpias.

"Se requieren abordar nuevas iniciativas que apunten a bajar las tarifas a los hogares como crear un Plan de Consumo Energético Básico vía licitaciones cortas para hogares vulnerables; apurar la inyección de energías verdes y más baratas en el sistema eléctrico; impulsar la inversión en sistemas de almacenamiento de energía que eviten el actual vertimiento de energías limpias, que esperamos poder analizar técnicamente con el Ministerio de Energía en las próximas semanas. Chile necesita consensuar una hoja de ruta -con medidas adicionales- que apunten a bajar las tarifas en el sector eléctrico", concluyó.