Próxima administración de Kast fija lineamientos para reconstruir Viña del Mar

Vina del Mar, 2 de febrero 2026. El Presidente electo, José Antonio Kast, junto al futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, visitan a familias damnificadas del incendio de Viña del Mar, al cumplirse dos años del siniestro. Raul Zamora/Aton - RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Santiago 2 Feb. (ATON) -

El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, enumeró las prioridades que su cartera implementará en el sur: entregar los subsidios que faltan a las familias damnificadas, licitar las obras de reconstrucción y definir el cinturón de seguridad en la zona.

Durante su visita a Viña del Mar, el presidente electo José Antonio Kast se reunió con vecinos de Villa Dulce afectados por el megaincendio de febrero de 2024.

En el encuentro, criticó la falta de apoyo recibido: El Estado no solamente no ha llegado en algunas ocasiones con los materiales, sino que tampoco ha llegado con la ayuda psicosocial, y eso en algunos casos lo han dado los mismos vecinos. A todos ellos agradecerles, cada abrazo que un vecino le da a otro es contención .

Kast agregó que el objetivo de su futura administración será devolver confianza y acompañamiento: Cada acompañamiento en estas fechas es esperanza y eso es lo que buscamos, devolverles la esperanza, acogerlos, y por supuesto trabajar para solucionar los problemas .

BALANCE DE DAÑOS Y DÉFICIT EN LA RECONSTRUCCIÓN

El futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, entregó cifras preocupantes: Son 4 mil las viviendas destruidas, y hay solamente 430 viviendas entregadas, es decir, un 10% de avance .

Poduje subrayó la situación crítica de las familias sin apoyo: Lo más grave, es que tenemos 1.700 familias sin subsidio, algunas de ellas clasificadas como inhábiles, que es una cosa que no corresponde con una catástrofe y el compromiso que tenemos nosotros es que un techo que se quema es un techo que se repone .

TRES EJES PARA LA RECONSTRUCCIÓN

El futuro titular del Minvu delineó la estrategia que aplicará el próximo gobierno: Primero, entregarle subsidio a todas las familias que faltan, 1.700 familias que faltan, incluyendo los inhábiles. Segundo, empezar a licitar las obras, porque como las familias no tienen subsidio, no han podido partir con sus casas. Y tercero, ver todo el cinturón de seguridad que tenemos que abrir .

Poduje adelantó que ya existe una fecha para reunirse con el actual ministro de Vivienda, Carlos Montes, con el fin de abordar la continuidad del proceso de reconstrucción.