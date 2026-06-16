Proyectan más de 2.800.000 viajes para vacaciones de invierno a nivel nacional

Vina del Mar, 5 de julio 2025. Personas disfrutan de los ultimos dias de vacaciones de invierno en el borde costero de Vina del Mar. Raul Zamora/Aton Chile - RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Santiago 16 Jun. (ATON) -

la Región Metropolitana concentraría el mayor número de viajes con 1.146.356 desplazamientos, equivalentes al 39,8% del total nacional. Le siguen Biobío, con 283.864 viajes emitidos (9,9%), y Valparaíso, con 261.071 (9,1%).

La Subsecretaría de Turismo y el Sernatur dieron a conocer las proyecciones de viajes para las vacaciones de invierno 2026, período en el que se estima la realización de más de 2.880.113 viajes totales con pernoctación a nivel nacional.

Según las proyecciones, la Región Metropolitana concentraría el mayor número de viajes con 1.146.356 desplazamientos, equivalentes al 39,8% del total nacional. Le siguen Biobío, con 283.864 viajes emitidos (9,9%), y Valparaíso, con 261.071 (9,1%).

En cuanto a las regiones de destino, el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, detalló que Valparaíso liderará la recepción de visitantes con más de 612.287 viajes, equivalente al 21,3% del total nacional.

En segundo lugar, se ubica la Región Metropolitana, con 444.403 viajes, seguida de la Región de O Higgins, con 257.718 viajes totales con pernoctación. También destacan La Araucanía, con 250.572 viajes, y Biobío, con 231.839

A nivel comunal, Temuco encabezaría la emisión de viajes, con 90.547 desplazamientos proyectados, seguida por Puente Alto, con 84.298, y Maipú, con 75.844. También figuran entre las principales comunas emisoras Las Condes, con 73.367 viajes, y Santiago, con 69.052.

Respecto de los destinos comunales, Viña del Mar lideraría la recepción de visitantes, con 82.168 viajes. Le siguen La Serena, con 57.084; Algarrobo, con 53.246; El Tabo, con 51.756; y Santiago, con 51.546.

Las vacaciones de invierno se desarrollarán en fechas distintas según la región del país. Arica y Parinacota y Tarapacá tendrán su receso entre el 13 y el 24 de julio; Antofagasta y Los Lagos, entre el 6 y el 17 de julio; mientras que desde Atacama hasta Los Ríos las vacaciones se extenderán entre el 22 de junio y el 3 de julio. En Aysén serán entre el 6 y el 24 de julio, y en Magallanes entre el 29 de junio y el 17 de julio.