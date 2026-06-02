Valparaiso, 22 de diciembre 2025 El diputado Daniel Manouchehri durante la acusacion constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 3 Jun. (ATON) -

Diputados del Partido Socialista acusaron de falta de consistencia y de incumplimiento de promesas al Gobierno por el proyecto que aumenta la autorización de endeudamiento contemplada en la Ley de Presupuestos 2026 en US$6.200 millones.

Diputados del Partido Socialista acusaron de falta de consistencia y de incumplimiento de promesas al Gobierno por el proyecto que aumenta la autorización de endeudamiento contemplada en la Ley de Presupuestos 2026 en US$6.200 millones.

La diputada Andrea Macías, sostuvo que estamos frente a un gobierno que llegó diciendo que venía a administrar mejor los recursos, que venía a ordenar la casa, y termina pidiendo casi la misma cantidad de dinero que prometió que iba a ahorrar".

En ese sentido, argumentó que "nuestro país lo que necesita son certezas, lo que necesitan son resultados, y lo que hoy día estamos viendo que nos ofrece este gobierno es más deuda y menos certezas. Por lo demás, dentro de las explicaciones que se dan, estamos viendo que hoy día esto que se endeuda es prácticamente el mismo monto que con la reforma de reducir impuesto en 4 puntos a los más ricos, se va a dejar de recaudar".

"Hay un monto de 3600 millones de dólares, precisamente por déficit, y lo que va a dejar de recibir el estado chileno con la aplicación esta reforma a los más ricos es precisamente 4000 millones de dólares. No hay consistencia frente al actuar del gobierno del presidente Kast , aseveró.

Por su parte, el diputado Marcos Ilabaca señaló que ayer no vimos un presidente de la República dando cuenta pública de sus casi ya 90 días de mandato. Vimos al candidato Kast prometiendo nuevamente las mentiras que prometió la ciudadanía durante toda la campaña. Vimos al candidato Kast criticando al gobierno del presidente Gabriel Boric, siendo que él es el presidente. Vimos al candidato Kast sin entregar ninguna noticia a las regiones de nuestro país, sin tocar temas trascendentales para el país".

"Además mentiroso, porque al terminar la cuenta pública nos informa de que Chile quiere endeudarse por más de US$6.200 millones. Lamentablemente tenemos un gobierno que no es de metáfora y de hipérbole, es un gobierno de mentira y un gobierno que solamente intenta proteger al 1% más rico de nuestro país", añadió.

Finalmente, el diputado Daniel Manouchehri sostuvo que lo que está haciendo el ministro Quiroz es llevar a este país a un abismo fiscal. El ministro le va a solicitar a este Congreso endeudar al país, y ese endeudamiento no es para mayor seguridad ni para construir hospitales o colegios, sino para pagar su obsesión de Ley de los Súper Ricos .

Nosotros le tenemos otra solución: no avance en este regalo que le quiere hacer a los súper ricos, y ahí están los 4.000 millones de dólares que usted quiere que el país se endeude. Ya golpearon los bolsillos de la gente y le hicieron más cara la vida a los chilenos con el 'bencinazo', y hoy día quieren seguir endeudando al país con este nuevo préstamo para pagar esta verdadera obsesión del ministro Quiroz", indicó.