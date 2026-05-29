PS pide explicaciones por remoción de directora de la Defensoría de las Víctimas

Santiago, 8 de mayo de 2026. Bancada del Partido Socialista entrega carta en la oficina de Partes del Palacio La Moneda dirigida al presidente de la republica con propuestas de crecimiento y desarrollo que reemplacen la ley miscelanea Diego - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 30 May. (ATON) -

La bancada de diputados y diputadas del Partido Socialista (en la foto), oficiaron al ministro de Justicia, Fernando Rabat, para solicitar explicaciones detalladas sobre los motivos de la salida de Macarena Cortés y el proceso que viene.

A menos de seis meses de asumir, el Gobierno de José Antonio Kast decidió remover a Macarena Cortés del cargo de directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, generando cuestionamientos desde el mundo político.

Ante esta situación, desde la bancada de diputados y diputadas PS, oficiaron al ministro de Justicia, Fernando Rabat, para solicitar explicaciones detalladas sobre los motivos y el proceso que viene.

La seguridad pública es hoy la principal preocupación de la ciudadanía. Precisamente por eso, no podemos permitir que este tipo de decisiones genere incertidumbre justo cuando estamos implementando una institucionalidad clave para las víctimas de delitos , señaló la diputada Carolina Cucumides.

En el oficio, se advierte que la remoción de Cortés se produce en plena etapa de consolidación institucional, un proceso que se extiende por hasta 48 meses desde la publicación de la ley.

La diputada también cuestionó la falta de claridad sobre los mecanismos de subrogación legal mientras se define una nueva autoridad .

Entre las preguntas planteadas al secretario de la cartera, destacan:

1. Las razones específicas que fundamentaron la remoción.2. Si se evaluaron los efectos institucionales y operativos en la implementación del servicio.3. El mecanismo y cronograma para la selección de la nueva autoridad por Alta Dirección Pública.4. Las medidas para garantizar la continuidad del servicio durante la transición.

Finalmente, Cucumides sostuvo el Gobierno debe actuar con responsabilidad y celeridad. No podemos retroceder en el fortalecimiento del acceso a la justicia para las personas más vulnerables. Eso implica también dar certezas y trabajo decente a quienes hacen funcionar este sistema .