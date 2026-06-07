PS pide revisar procedimientos de cobranza aplicados a deudores CAE

Santiago, 5 de mayo de 2026. Oficina de la Tesorería General de la Republica Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 7 Jun. (ATON) -

La colectividad aseguró que las medidas aplicadas por la Tesorería General de la República podrían afectar las condiciones básicas de subsistencia de las familias y pidió revisar los procedimientos.

El Partido Socialista expresó su rechazo a las acciones de cobro que se están aplicando a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) y solicitó a las autoridades revisar los procedimientos utilizados por la Tesorería General de la República.

A través de una declaración pública, la colectividad manifestó preocupación por denuncias relacionadas con la retención de fondos en cuentas bancarias de personas con deudas asociadas al sistema de financiamiento estudiantil, situación que, según indicaron, estaría afectando directamente la economía de numerosas familias.

El partido señaló que "si bien sostenemos que las obligaciones financieras deben cumplirse y que las deudas contraídas deben ser pagadas, ello no puede realizarse a costa de vulnerar las condiciones mínimas de subsistencia de las personas y sus familias".

En ese contexto, los socialistas plantearon que las políticas de cobranza impulsadas por el Estado deben considerar criterios de proporcionalidad y protección social, evitando consecuencias que puedan agravar la situación económica de los afectados.

Asimismo, sostuvieron que ninguna estrategia de recuperación de recursos públicos puede "desentenderse de principios elementales de dignidad, proporcionalidad y justicia social".

La declaración también cuestionó la rigurosidad con que se estaría actuando frente a trabajadores y trabajadoras con dificultades económicas. En ese sentido, el PS afirmó que "resulta especialmente preocupante la severidad con que se actúa contra trabajadores y trabajadoras que enfrentan dificultades económicas, mientras que en otros ámbitos hemos visto resistencias para avanzar en herramientas fundamentales para combatir delitos económicos de gran escala".

La colectividad añadió que el Estado debe ejercer sus atribuciones con criterios de justicia y no transformarse en un mecanismo que profundice la vulnerabilidad económica de quienes enfrentan problemas financieros.

Finalmente, el partido llamó al Gobierno a revisar estas medidas, resguardar los ingresos indispensables para las familias y avanzar hacia soluciones "justas y definitivas" para los deudores del CAE, ajustando además los procedimientos a la normativa vigente y a los criterios que han sido establecidos por los tribunales de justicia.