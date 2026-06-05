Puerto de San Antonio descarta malas prácticas laborales por las 40 horas

La operadora portuaria DP World San Antonio se refirió al estado de las negociaciones con el Sindicato 1 de la terminal para la implementación de la denominada “Ley de 40 horas”. La compañía reconoció que la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los - Portal Portuario

Santiago 5 Jun. (ATON) -

Si bien la reducción de la jornada laboral venía implementándose de forma gradual y sin contratiempos, lamentablemente se nos solicitaron condiciones nuevas que no se encuentran ajustadas a la normativa vigente , señaló la operadora DP World San Antonio.

La operadora portuaria DP World San Antonio se refirió al estado de las negociaciones con el Sindicato 1 de la terminal para la implementación de la denominada Ley de 40 horas . La compañía reconoció que la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los trabajadores ha provocado problemas operacionales en la estación y descartó malas prácticas laborales .

Por medio de un comunicado de prensa, DP World declaró que como es sabido, la compañía y uno de sus sindicatos abrieron conversaciones para establecer la forma en que se implementaría la nueva etapa de la ley conocida como Ley de las 40 horas. Esta nueva etapa reduce la jornada laboral de las actuales 44 horas a 42 .

Si bien la reducción de la jornada laboral venía implementándose de forma gradual y sin contratiempos, lamentablemente se nos solicitaron condiciones nuevas que no se encuentran ajustadas a la normativa vigente , agregó en la nota.

Además, indicó que como resultado de estas diferencias, la conformación de ciertos turnos ha sido discontinua y, por tal motivo, algunas operaciones de la compañía se han visto seriamente afectadas, como el ingreso de camiones al puerto de San Antonio. Esto ha provocado demoras y largas esperas en el ingreso a la terminal .

Horacio Hernández, gerente general de DP World San Antonio, aseguró que nunca hemos cerrado la puerta del diálogo, lo que no podemos permitir es que se pase por sobre la ley y nos hagan ver como que estamos realizando malas prácticas contra nuestros trabajadores; muy por el contrario .

Para dejarlo en claro, nosotros estamos abiertos a conversar con el sindicato que ha expresado discrepancias con nosotros y además queremos buscar soluciones. Sin embargo, estas soluciones deben estar enmarcadas en la ley laboral vigente y deben encontrarse sin afectar la normal operación del puerto y en beneficio tanto de nuestros trabajadores como de nuestros clientes , añadió Hernández.

Además, la nota indicó que la Empresa asegura que no puede permitir que se ralentice la operación del Puerto ya que puede afectar a los clientes y a otros actores de la industria logística. En ese contexto, y considerando que las 42 horas han impactado la atención y operación de camiones, se han implementado medidas alternativas para optimizar esta operación, además de iniciar conversaciones con los gremios correspondientes .

DP World hace un llamado al diálogo permanente, a superar las diferencias y a seguir entregando el servicio que nos caracteriza , finalizó el comunicado.