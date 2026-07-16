Puertos del Biobío no pueden operar por el sistema frontal y marejadas

Vina del Mar, 1 de agosto de 2025. Fuertes marejadas afectan el borde costero, durante una jornada en que el vecino puerto de Valparaiso debio detener sus funciones. Andres Pina/Aton Chile - ANDRES PINA/ATON CHILE

Santiago 16 Jul. (ATON) -

Se mantienen las interrupciones de las operaciones portuarias en los recintos de la Región del Biobío, debido al frente del mal tiempo acompañado por marejadas.

Se mantienen las interrupciones de las operaciones portuarias en los recintos de la Región del Biobío, debido al frente del mal tiempo acompañado por marejadas.

Según informó San Vicente Terminal Internacional (SVTI) de Talcahuano, por disposición de la autoridad marítima, el terminal continúa cerrado, sin naves en el muelle y con las operaciones suspendidas .

Además, desde el concesionario comunicaron que SVTI sigue monitoreando la evolución del temporal y desplegando medidas como la reducción de la altura de los acopios, la estabilización de las cargas y la limpieza de colectores de aguas lluvia .

Actualmente, según el sitio de seguimiento Marine Traffic, ningún buque se mantiene atracado en sus muelles. De forma adicional, en base a la información disponible en su planificación naviera, SVTI -por el momento- tiene suspendidas sus recaladas hasta la mañana del viernes 17 julio.

Respecto a Puerto Coronel, se indicó que ha podido mantener su operación con normalidad. Nuestra infraestructura y estándares operacionales nos permiten responder adecuadamente a este tipo de eventos, siempre en coordinación con la Capitanía de Puerto y sujetos a las instrucciones que determine la Autoridad Marítima, resguardando en todo momento la seguridad de las personas, la operación y la carga .

Según datos de su planificación naviera, Puerto Coronel mantendrá suspendidas las llegadas de navíos hasta la tarde de la jornada del 17 de julio.

Misma situación ocurre en Puerto Lirquén, donde se volverían a recibir buques durante el mismo día, en tanto que Talcahuano Terminal Portuario (TTP) no registra agendamientos hasta el lunes 20 de julio. En ambos recintos se encuentran sus muelles vacíos.

Las restricciones se mantendrán vigentes hasta que sean levantadas por la Autoridad Marítima.