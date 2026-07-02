Puertos chilenos registraron caída de 9% en la movilización de carga en mayo

Valparaiso, 9 de enero 2026 Movimiento de containers en el Terminal Pacifico Sur en Valparaiso Sebastian Cisternas/ Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 2 Jul. (ATON) -

En mayo de 2026, los puertos y terminales chilenos movilizaron un total de 8.350.886 toneladas de carga. En el mismo periodo de 2025, fue de 9.177.529 toneladas.

En mayo de 2026, los puertos y terminales chilenos movilizaron un total de 8.350.886 toneladas de carga. La cantidad representó una contracción del 9% al compararse con las 9.177.529 toneladas registradas en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con el último balance emitido por el Servicio Nacional de Aduanas.

Según consigna Portal Portuario, el volumen se concentró mayoritariamente en exportaciones, que alcanzaron 4.341.504 toneladas, anotando un retroceso del 17,3% frente a las 5.249.722 toneladas del ciclo previo.

En contraste, las importaciones sumaron 4.009.381 toneladas de carga, logrando una expansión del 2,1% respecto a las 3.927.808 toneladas documentadas en el ejercicio anterior.

Al comparar las toneladas movilizadas por los principales puertos de salida en mayo de 2026, Patillos se posicionó a la vanguardia de los envíos al registrar 508.324 toneladas.

Por su parte, Huasco/Guacolda se consolidó en el segundo puesto con un total de 481.790 toneladas, seguido en la tercera ubicación por Caleta Coloso, que alcanzó las 395.973 toneladas.

En tanto, Lirquén ocupó la cuarta plaza con 345.154 toneladas, superando estrechamente a San Antonio, que se situó en el quinto casillero con 341.291 toneladas.

IMPORTACIONES

En lo relativo a las importaciones de productos, San Antonio se consolidó como el principal punto de internación de Chile.

El enclave ubicado en la Región de Valparaíso registró un total de 1.068.731 toneladas, erigiéndose como el único actor sectorial en superar el umbral del millón de toneladas en el mes.

Por su parte, Mejillones pasó a ocupar el segundo lugar nacional en internaciones tras registrar un movimiento de 695.333 toneladas en comparación a abril de 2026.

Con este cambio en el escalafón, Quintero se posicionó en la tercera ubicación, anotando un balance de recepción de 556.371 toneladas en el presente ciclo.

EXPORTACIONES

En tanto, en mayo de 2026, los principales productos exportados por toneladas fue Minerales de cobre y sus concentrados con 1.212.905 toneladas, siendo seguido por Minerales de hierro y sus concentrados con 839.687 toneladas y luego por Sal gema, sal de salinas y sal marina con 567.605 toneladas.

Según el monto CIF (USD), el Petróleo diésel se posicionó como el principal producto importado por Chile. Esto tras alcanzar un valor de US$513.856.935, siendo seguido por Vehículos automóviles para el transporte de personas con US$279.247.286 y por Petróleo crudo con US$255.928.286.