Pulso Ciudadano: aprobación de Kast se desploma 13 puntos y se sitúa en 34,7%

Santiago, 27 de marzo 2026. El presidente de la Republica Jose Antonio Kast participa de la instalacion de la primera piedra de la ampliación de centro de distribucion de Walmart Chile en la comuna de Pudahuel Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 29 Mar. (ATON) -

El alza de los combustibles y la no aplicación del Mepco por parte del gobierno justifican el descenso en su nivel de aprobación.

La última edición de la encuesta Pulso Ciudadano reveló un fuerte retroceso en la aprobación del presidente José Antonio Kast, quien perdió 12,8 puntos en la segunda quincena de marzo.

El sondeo muestra que el respaldo al mandatario cayó de 47,5% en la primera quincena a 34,7% en el período más reciente.

En paralelo, la desaprobación experimentó un alza significativa: pasó de 26,3% a 48,7%, lo que representa un incremento de 22,4 puntos.

CAUSAS

El deterioro en la evaluación presidencial ocurre en medio de las críticas por el alza de los combustibles anunciada esta semana por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, medida que se justificó en el contexto del conflicto en Medio Oriente y las dificultades en el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético.

El estudio también indagó en la percepción ciudadana sobre esta decisión. Según los resultados, un 57,2% de los encuestados manifestó estar muy en desacuerdo con el alza de los precios de los combustibles y la no aplicación del Mepco por parte del gobierno.

La encuesta refleja un rápido desgaste en la actual administración en sus primeras semanas, marcado por la tensión entre las medidas económicas adoptadas y la reacción de la ciudadanía.