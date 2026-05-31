Pulso Ciudadano: Kast cuenta con un 31% de aprobación antes de la Cuenta Pública

Santiago 27 de mayo 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, encabeza la promulgacion de la Ley de Sociedades Anonimas Deportivas. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 31 May. (ATON) -

La aprobación se mantiene estable por segundo mes consecutivo sin variación estadísticamente significativa; la delincuencia escala al 47,9% como principal preocupación; Poduje lidera como mejor Ministro y el cambio climático preocupa al 56,5% de la ciudadanía

Este domingo se publicó una nueva encuesta de Pulso Ciudadano la que mostró una aprobación del 31% para el Presidente José Antonio Kast, justo en la víspera de su primera cuenta pública al país.

La medición se mantuvo casi sin movimientos en comparación al último sondeo, en donde el mandatario registró un 31,2%. En la muestra de esta semana Kast marcó un 53,3% de desaprobación (bajó un 1,1%), mientras que un 15,7 de los encuestados dijo que no sabe.

Por posición política, el 61,9% de la derecha aprueba al Presidente; entre los independientes la aprobación cae al 24,1% y entre la izquierda es sólo del 8,3%.

Los mayores de 51 años son el segmento de edad más favorable (41,3%), mientras los jóvenes de 18 a 40 años registran los niveles más bajos (21,8 22,0%). El C1 y C2 muestran mayor aprobación (36,8% y 38,9%), mientras el segmento D-E es el más crítico (26,9%).

El nivel de confianza en el Presidente Kast se mantiene prácticamente sin cambios estadísticamente significativos por segundo mes consecutivo.

El 23,2% declara mucha confianza o confianza total, el 25,1% confianza mediana y el 51,7% poca o nada de confianza. La desconfianza acumula una caída de -12,8 puntos desde el peak de confianza de diciembre de 2025 (36,0%).

Con respecto al gabinete, La ciudadanía identifica a Iván Poduje (Vivienda) como el mejor ministro del Gobierno con un 23,5%, posicionándose muy por encima del resto de sus colegas.

Lo siguen Claudio Alvarado (Interior/Segegob, 10,6%) y Jorge Quiroz (Hacienda, 9,9%). Cabe notar que el 40,9% no menciona a ningún ministro como el mejor y el 20,8% no sabe, lo que refleja un bajo conocimiento general del Gabinete.

En el lado negativo, Jorge Quiroz (Hacienda) encabeza el ranking de peores ministros con un 26,9%, muy por encima del resto. Lo siguen Ximena Lincolao (Ciencia, 20,1%), Natalia Ducó (Deportes, 17,7%) y Ximena Rincón (Energía, 15,8%). La alta mención negativa de Quiroz se relaciona directamente con la polémica por el alza de combustibles y el manejo del gasto público.

La evaluación de la gestión del Gobierno en los principales problemas del país muestra un deterioro generalizado respecto a marzo, primer mes en que se midió el desempeño de Kast. En todos los ámbitos evaluados, la valoración negativa supera el 48%.

El área más crítica es el control del narcotráfico (57,2% evaluación negativa), seguida del control de la delincuencia (54,6%) y la gestión económica (51,9%). En todos los casos, la evaluación positiva cayó en comparación a marzo, siendo la gestión de la inmigración la que registra la mayor caída (-17,1 pp), pasando del área mejor evaluada a una con casi la mitad de rechazo.

Ante la pregunta de si el Gobierno del Presidente Kast tiene un plan de seguridad concreto, la ciudadanía es contundente: el 65,7% considera que NO existe un plan concreto, solo el 19,5% cree que sí lo hay y el 14,7% no sabe. Esta percepción es especialmente relevante considerando que la delincuencia es el principal problema del país (47,9%) y que el Gobierno asumió con la seguridad como bandera de campaña.

La percepción de ausencia de plan es transversal: el 93,7% de los opositores al Gobierno y el 69,5% de los independientes no creen que exista un plan concreto. Incluso entre la derecha política, solo el 41,3% cree en la existencia de un plan (42,7% cree que no). La zona norte del país donde la problemática de seguridad y migración es más aguda presenta la mayor convicción de que sí existe un plan (31,8%), aunque sigue siendo minoría.

En esta medición, la delincuencia escala a 47,9%, su nivel más alto en 2026, confirmándose como el principal y más persistente problema del país. El Neto Seguridad (78%) supera al Neto Economía (75,4%) por primera vez desde febrero de 2026, revirtiendo la tendencia observada en los meses anteriores. La salud asciende sorpresivamente al tercer lugar con 21,8%.

La delincuencia alcanza 47,9%, siendo especialmente alta entre los mayores de 51 años (54,2%), en el norte del país (58,9%), y entre los partidarios del Gobierno (66,5%). La salud sube al tercer lugar con 21,8%, impulsada por los segmentos D-E (26,1%) y las mujeres (24,7%). Preocupa el ascenso de la corrupción (17,3%), que registra su nivel más alto de los últimos meses.