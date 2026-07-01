Pymes y emprendedores rechazan "definición" del FA: "Nunca fuimos prioridad"

Santiago, 18 de octubre de 2022. Conmemoracion del 18 de octubre en Plaza Baquedano. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 1 Jul. (ATON) -

"Los emprendedores fueron de los principales afectados por la violencia, la destrucción y la falta de apoyo para volver a levantarse", recalcó el presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, Juan Pablo Swett.

Gremios de la pequeña empresa y emprendedores expresaron su rechazo a la definición del Frente Amplio de una "nueva relación" con las pymes, expresada en el congreso ideológico del fin de semana. Los dirigentes gremiales respondieron que las pymes "nunca fueron prioridad" del Gobierno de Boric.

En declaraciones a Emol, el presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, Juan Pablo Swett, expresó que "nos llama la atención que hoy el FA pretenda poner a las Pymes como una de sus banderas, cuando durante los años que fueron gobierno nunca fueron su prioridad. Por el contrario, impulsaron y respaldaron una serie de reformas que aumentaron los costos laborales para las pymes, generando más incertidumbre y dificultades para miles de emprendedores".

También dijo que "resulta difícil creer que muchos de quienes hoy hablan de valorar a las Pymes, fueron protagonistas políticos que validaron un proceso violento que terminó con miles de pequeños comercios bajando definitivamente sus cortinas tras el estallido social. Los emprendedores fueron de los principales afectados por la violencia, la destrucción y la falta de apoyo para volver a levantarse".

En tanto, el presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), Héctor Sandoval, declaró al mismo medio que "las Pymes siempre han estado presente en el discurso político, en un proceso eleccionario, y hoy día vemos este planteamiento de desde la fracción política que acaba de gobernar y nos habría gustado que este reconocimiento en que las Pymes son diferente a la gran empresa, hubiese estado presente en su mandato".

"Pero, sin duda, es importante que esto que se plantea se vea reflejado en las políticas, como la simplificación regulatoria y tributaria, el acceso festivo a financiamiento y a las compras públicas, y que los gremios Pymes tengan obligatoriamente una participación en la discusión de la reforma laboral y económica, porque hasta el día de hoy solo ha sido parte de el discurso y no queremos ser utilizados para una posible oposición al actual gobierno", añadió Sandoval.

A su vez, el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Jorge Welch, recalcó que "cuesta creer que el Frente Amplio, impulsor de varias de las políticas que más golpearon a las Pymes y al emprendimiento, hoy busque acercarse a los mismos a quienes tanto perjudicó".