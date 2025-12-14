"Quien gane va a tener que ser Presidenta o Presidente de todos los chilenos"

Santiago, 14 de diciembre 2025. El Candidato por el partido Republicano Jose Antonio Kast, llega hasta el colegio Ana Maria Pogas de Paine para realizar su voto por la Segunda Vuelta de Elecciones Presidenciales 2025 Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 14 Dic. (ATON) -

José Antonio Kast votó esta mañana en Paine acompañado de su esposa, parlamentarios, concejales y alcaldes del sector.

Tras emitir su sufragio, el abanderado respondió las preguntas de la prensa y se refirió a las declaraciones que temprano formuló el Presidente Boric, en el sentido de que quien llegue a La Moneda represente los intereses de todo el país y que el traspaso se realice de modo transparente y sin omisiones.

Tengo muy claro que quien gane, sea Jeannette Jara o sea yo, va a tener que ser Presidenta o Presidente de todos los chilenos. Más allá de si la persona votó por mí o por ella, quien asuma el cargo tendrá una tremenda responsabilidad. Todos los temas que nos preocupan y que nos ocupan no tiene color político , dijo Kast.

Podemos tener diferencias en todos los temas, pero la ciudadanía no tiene por qué verse marcada por esa diferencia y como les decía, fui concejal aquí, en la zona, fui diputado por 12 años y claro, teníamos diferencias, pero sabíamos que había ciertos momentos en que tenemos que tener unidad. Si hoy fuéramos electos, como equipo vamos a preocuparnos mucho de dejar claro que somos un equipo a disposición de todos los chilenos, más allá de las diferencias políticas , agregó.

Consultado por la reacción del sector que hoy no resulte vencedor, Kast indicó que si hacemos memoria de lo ocurrido en todos los procesos electorales del último tiempo, cuando me tocó la primera vez perder contra Sebastián Piñera fui a apoyarlo para que ganáramos y cuando me tocó perder en la segunda vuelta fui al lugar donde estaba Gabriel Boric a saludarlo. No tuve ningún problema en ir a saludarlo. Hubo una situación de respeto y espero que eso se siga manteniendo en el tiempo .