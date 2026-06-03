Quiroz se abre a retirar propiedad intelectual, pero insiste por norma Sence

Valparaiso, 3 de junio 2026 el ministro de Hacienda Jorge Quiroz en la Comision de Hacienda en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 3 Jun. (ATON) -

El ministro de Hacienda presentó megarreforma ante la comisión de Hacienda del Senado. Artículos sobre propiedad intelectual e inteligencia artificial además de compras públicas en el MOP (rechazados por la Cámara) no seguirán, pero insistirá con la eliminación de la franquicia tributaria del Sence.

En el marco de la tramitación de la megarreforma y consultado por la comisión de Hacienda del Senado sobre cuáles artículos rechazados en la Cámara de Diputados se iban a reponer y cuáles no, el ministro Jorge Quiroz aclaró que no se insistirá con artículo sobre propiedad intelectual y que repondrán el de la norma del Sence.

El ministro de Hacienda respondió que en lo referido al artículo sobre propiedad intelectual e inteligencia artificial estamos en estudio si lo vamos a reponer o no. Es un tema más complejo y probablemente requiera mirarlo en otra ocasión y no en este (proyecto) .

Y explicó a la comisión que la misma decisión tomarán con la norma sobre compras públicas en el Ministerio de Obras Públicas.

Con respecto a la eliminación de la franquicia tributaria del Sence, que no contó con el apoyo de parlamentarios de la oposición y de RN, confirmó que se repondrá con cambios. Hemos recogido ideas que salieron en la Cámara y nuestra intención es reponerlo recogiendo varias de esas ideas , aseguró el ministro Quiroz.

El Gobierno desea cambiar que el porcentaje máximo que las empresas pueden descontar como gasto en capacitación baje de 1% a entre 0,7% y 0,75%. Con esto, el costo fiscal anual se reduciría de US$300 millones a unos US$200 millones.

También se propone un consejo de expertos para evaluar el tipo de capacitación que se está entregando y así asegurar que sea de áreas que las empresas necesitan y no solo que se usen para descontar gasto y, con ello, pagar menos impuestos, como plantean desde el Gobierno que ocurre actualmente.