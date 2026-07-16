Quiroz tras aprobación: "Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible"

Valparaiso, 15 de julio 2026 El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en la sesion del Senado durante votacion del proyecto de Reconstruccion Nacional Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 16 Jul. (ATON) -

Tras la votación que terminó de madrugada, declaró que "es un día importante para Chile. Este proyecto llegó al Congreso hace tres meses con una misión muy clara, darle a nuestro país las herramientas para progresar, crear empleo y reconstruir lo que el fuego destruyó en Biobío y Ñuble".

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, celebró la aprobación de la megarreforma en el Senado y recalcó que "Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible".

Tras la votación que terminó de madrugada, Quiroz declaró que "es un día importante para Chile. Este proyecto llegó al Congreso hace tres meses con una misión muy clara, darle a nuestro país las herramientas para progresar, crear empleo y reconstruir lo que el fuego destruyó en Biobío y Ñuble".

También agradeció "en lo personal, al Presidente Kast, porque este es el proyecto que el Presidente nos encargó hace ya más de un año al equipo económico poner sobre la mesa y sacar adelante para levantar a nuestro país".

"Una familia que hoy no tiene trabajo va a tener más posibilidades de tenerlo. Una empresa que hoy no puede invertir va a poder hacerlo. Una persona que perdió su casa en los incendios va a tener un marco legal que acelere su reconstrucción", añadió.

Además, valoró el respaldo no solo de los partidos oficialistas, sino también los partidos que de distintas formas han apoyado en la Cámara de Diputados -donde vuelve el proyecto- como el Partido Nacional Libertario, los independientes y el Partido de la Gente.

"Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible", cerró el ministro de Hacienda.