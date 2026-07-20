Chile.- Quiroz asegura recursos para la emergencia y descarta aplazar megarreforma

Santiago 20 de julio 2026. Se desarrolla el sexto Consejo de Gabinete de ministros en el Palacio de La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 20 Jul. (ATON) -

El titular de Hacienda afirmó que el Gobierno tiene capacidad para financiar la respuesta al sistema frontal y sostuvo que la votación de la Ley de Reconstrucción seguirá adelante pese a la contingencia.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que el Gobierno dispone de recursos para enfrentar la emergencia por el sistema frontal, defendió las medidas de ahorro fiscal y descartó postergar la votación de la Ley de Reconstrucción en la Cámara de Diputados.

Quiero decirles a todas las personas que están en comunas afectadas, de hecho, partiendo por los lugares que han sido declarados zona de catástrofe, la región de Coquimbo, la provincia de Huasco, que estén tranquilas; el Gobierno cuenta con los recursos para atender las necesidades como corresponde , dijo Quiroz, a la salida del Comité Político en La Moneda.

Los montos que se utilizarían para la emergencia es algo que tenemos que terminar de determinar. Estamos recién partiendo; hay que determinar los recursos, cuánto se reasigna, cuánto es un recurso adicional neto que va a ocurrir; lo iremos sabiendo en el transcurso de los próximos días .

Quiero dar una señal a la población de que nos comprendan, que nos comprendan por qué en algunos momentos hemos sido ahorrativos, que nos comprendan por qué en algún minuto hubo que tomar medidas, y lo digo con mucha empatía, fueron medidas difíciles, por ejemplo, en materia de las bencinas , comentó.

Y ahondó en su explicación asegurando que para estos casos es que hay que tener el dinero; para casos como estos, nuestro país es un país de terremotos, de inundaciones, de problemas climáticos, y para estos casos hay que guardar los recursos, y en eso pido comprensión por los esfuerzos de ahorro que hemos venido haciendo y que seguiremos haciendo en todo el sector público .

MEGARREFORMA NO SE APLAZA

En paralelo, el ministro Quiroz descartó que la emergencia provocada por el sistema frontal, especialmente en el norte del país, implique postergar la votación de la Ley de Reconstrucción en la Cámara de Diputados. "No tenemos contemplado que se aplace", afirmó. Sabemos que estamos viviendo una emergencia. La emergencia es fundamental atacarla por todos los medios. Está desplegado el Gobierno en todas las regiones que están afectadas y eso no impide, en consecuencia, que los parlamentarios asistan mañana a votar la Ley de Reconstrucción en lo que esperamos sea su último trámite , agregó.

Sobre las amenazas de llevar varios puntos de la megarreforma al Tribunal Constitucional, el ministro aseguró que la oposición puede hacer todos los requerimientos que pueda o que quiera, está en su derecho hacerlo, y nosotros vamos a contestar cada uno de ellos oportunamente .

Estamos, por supuesto, siempre adelantándonos a las situaciones y oportunamente daremos a conocer quién va a poder ir a defender este proyecto y estos artículos , agregó ante de la consulta sobre quién defenderá los artículos, los que aseguró los consideramos absolutamente coherentes y consistentes con nuestro orden constitucional .