Chile.- Quiroz: "El Consejo Fiscal Autónomo solo repite lo que nosotros escribimos"

Valparaiso, 9 de junio 2026. Punto de prensa del ministro de Hacienda Jorge Quiroz en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Santiago 10 Jun. (ATON) -

Antes los cuestionamientos del organismo, el ministro de Hacienda defendió el plan de reconstrucción nacional. Aseguró "que no es un invento" y que pretende "hacer volver a ciertas condiciones normales que tenía la economía cuando crecía".

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió el plan de reconstrucción nacional y le bajó el perfil a los cuestionamientos del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), argumentando que tiene plena convicción de que la estrategia funcionará para recuperar el empleo y la prosperidad .

El Consejo Fiscal Autónomo no hace cálculos nuevos. El Consejo Fiscal Autónomo solo repite lo que nosotros escribimos (...) Nosotros mismos dijimos que en nuestras estimaciones, muy conservadoras, que vamos a recuperar el impacto adverso de esta reforma solamente en 2031 , dijo Quiroz en entrevista con Radio Duna.

Y agregó que esto no significa que nosotros, por fuera de esta reforma, no continuemos haciendo las medidas de austeridad, las medidas de restricción de gastos. Esta reforma funciona con dos ruedas .

Una rueda es la que hemos presentado, la reforma, y la segunda rueda es la que todos están viendo y que ya es pública y notoria, que nosotros cuidamos las plantas públicas y las vamos a ir cuidando. Y esta reforma funciona con un gobierno que busca la austeridad , añadió.

Ahondando en la megarreforma, el ministro de Hacienda defendió la iniciativa y aseguró este proyecto está haciendo volver a ciertas condiciones normales que tenía la economía cuando crecía. Esto no es un invento .

Esta propuesta integra la macro con la micro (economía) y con el business. Funciona con un Gobierno que busca la austeridad. Por supuesto que hay un tema cultural (...) Estamos tratando de cambiar la cultura, porque no es funcional al desarrollo económico , agregó el secretario de Estado.

ACUSACIÓN A GRAU

Jorge Quiroz también se refirió a la eventual acusación constitucional contra su antecesor, Nicolás Grau: Es una decisión parlamentaria de la cual estoy totalmente ajeno y me voy a mantener ajeno. No tenemos opinión pública sobre el tema. No hemos inducido ni nos vamos a inducir ninguna decisión en tal sentido. Sencillamente, miramos hacia delante con nuestras metas , aseguró.

Consultado si una acusación constitucional contra Grau podría dar pie para que presenten -a futuro- una contra él, si la megarreforma no funciona, el secretario de Estado aseguró que tenemos la convicción de que, en base a la regularidad histórica, en base a nuestra propia experiencia como país, nos va a ir bien y vamos a salir adelante y vamos a recuperar el empleo y la prosperidad .

Tenemos plena convicción, no podemos tener certeza porque la economía es una ciencia social y el que venda certeza en la economía está sencillamente haciendo politiquería , finalizó.