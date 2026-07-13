Quiroz descartó rebaja de los combustibles para que el PPD respalde megarreforma

Santiago, 10 de Julio del 2026. El Ministro de Hacienda Jorge Quiroz, llegando a la Comisión de Hacienda del Senado continúa la tramitación del proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social Luis Quinteros/Aton Chile - LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Santiago 14 Jul. (ATON) -

"El tema de los impuestos a los combustibles nunca ha estado arriba de la mesa, no está arriba de la mesa, y es un tema muy serio, fiscal, que por lo menos desde este ministerio no hemos considerado tocar", dijo el ministro.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, una rebaja en el precio de los combustibles como propuso el senador PPD Pedro Araya para apoyar el proyecto de reconstrucción en la votación de la Cámara Alta, fijada para el miércoles.

Al término de la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, que hoy aprobó la megarreforma, Quiroz dijo que "el tema de los impuestos a los combustibles nunca ha estado arriba de la mesa, no está arriba de la mesa, y es un tema muy serio, fiscal, que por lo menos desde este ministerio no hemos considerado tocar".

Añadió que "aquí nunca hay que perderse con los objetivos de largo plazo. La responsabilidad fiscal, la seriedad fiscal, está por sobre cualquier pequeño arreglo o que alguien quiera una cosa o quiera otra. Esto no es algo poco serio y, por lo tanto, el tema fiscal no es transable".

En cuanto a las críticas del senador Ricardo Celis, también PPD, quien exigió una disculpa del Gobierno por la polémica de la invariabilidad tributaria, Quiroz evitó entrar en polémica.

"He sido muy caballeroso, me encontré con el senador Celis hace poco, de hecho lo saludé, así que estamos en muy buenos términos", aseguró.