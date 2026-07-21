Quiroz destaca aprobación de megarreforma: "Estamos enormemente satisfechos"

Valparaiso, 21 de julio 2026 Punto de prensa del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras votacion en la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 21 Jul. (ATON) -

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó que se aprobara el proyecto de megarreforma en la Cámara de Diputadas y Diputados, con 84 votos a favor y 61 en contra.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó que se aprobara el proyecto de megarreforma en la Cámara de Diputadas y Diputados, con 84 votos a favor y 61 en contra.

"La Cámara de Diputados ha ratificado en un 99% todo el proyecto de ley, ha ratificado la necesidad imperiosa que tiene Chile de volver a tener competitividad tributaria para que vuelva a ser atractivo invertir en Chile; de eso se trata", manifestó

En esa línea, el secretario de Estado dijo que se ha aprobado "volver a dar certezas a la inversión en Chile; ha aprobado levantar barreras de permisos que tienen detenidas las inversiones y la actividad económica; ha aprobado dar certezas a quienes arriesgan hacer esas inversiones; ha aprobado poner de pie a la salmonicultura de Chile, que lleva años esperando para mejorar su productividad y su funcionamiento, años esperando las relocalizaciones".

"Ha aprobado $400 mil millones de pesos para la reconstrucción de Ñuble y Biobío; ha aprobado las medidas transitorias de recaudación que van a permitir financiar eso responsablemente; ha aprobado las medidas de contención fiscal que tienen que acompañar este proyecto , añadió.

La autoridad expresó que estamos enormemente satisfechos, además de que estas normas se han aprobado por un amplio margen, con apoyos transversales que van mucho más allá de los partidos y parlamentarios del oficialismo .

El titular de Hacienda agradeció "a todos quienes se han sumado a esta iniciativa por Chile, y agradecemos en particular a grupos que están fuera del oficialismo, pero que han votado junto a nosotros; me refiero al Partido Nacional Libertario, también a muchos votos del Partido de la Gente, me refiero también a votos de la democracia cristiana, entre otros .