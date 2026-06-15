Quiroz espera que los combustibles bajen $100 por litro el próximo jueves

Valparaiso, 14 de mayo de 2020. Nueva baja en el precio de las bencinas y el petroleo diesel Sebastian Cisternas/ Aton Chile. - SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE.

Santiago 15 Jun. (ATON) -

"Esperamos que en el próximo decreto, que va a empezar a regir a contar de este jueves, tengamos una baja en el diésel del orden de los $100 y en las bencinas será algo similar", anunció Quiroz tras comentar el acuerdo de paz entre EEUU e Irán.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, espera que los combustibles bajen alrededor de $100 por litro el próximo jueves, gracias a la disminución de los precios internacionales del petróleo, producto del acuerdo de paz entre EEUU e Irán.

"Ahora que la guerra está mostrando signos de que va a terminar, las bencinas están bajando en los precios internacionales y también van a bajar en Chile", señaló el ministro en un punto de prensa.

"Cuando subieron los precios tuvimos que subirlos en el monto en que subieron los precios afuera, ahora están bajando y los vamos a bajar en el monto que están bajando afuera", añadió.

"Esperamos que en el próximo decreto, que va a empezar a regir a contar de este jueves, tengamos una baja en el diésel del orden de los $100 y en las bencinas será algo similar", anunció Quiroz.

Esta mañana, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se desplomaba más de un 4% hasta los 83,7 dólares por barril.

Por su parte, el precio del barril WTI, de referencia en Estados Unidos, caían un 4,6%, hasta rondar los 80,9 dólares.