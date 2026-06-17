Quiroz saca cuentas alegres pese a reducción en la proyección de crecimiento

Valparaiso, 17 de junio 2026 El ministro de Hacienda Jorge Quiroz, y el ministro de Interior Claudio Alvarado en la sesión de la Comision de Hacienda en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 18 Jun. (ATON) -

Más allá de lo poco auspicioso de los números, en cuanto a crecimiento e inflación, el ministro de Hacienda aseguró que el IPoM de junio "eleva las perspectivas (de crecimiento) para el año siguiente".

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, comentó en el Congreso el Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio el que calificó como una buena noticia , pese a la reducción en la proyección de crecimiento para 2026 (1,0-1,75%).

"Una buena noticia del IPoM es que eleva las perspectivas para el año siguiente y subsiguiente, medio punto porcentual, que es un número significativo", destacó ante la prensa el jefe de la billetera fiscal.

Y puso énfasis en que las cifras se presentan "antes del proyecto de ley de reconstrucción, que tenemos confianza de que va a elevar aún más esas expectativas de crecimiento futuro".

"Otra buena noticia es que los efectos de la inflación se están comportando como se preveían o algo mejor", agregó Quiroz.

"Ese informe sale antes del cese del fuego que se decretó esta semana, por lo tanto, no está incorporando ese efecto más optimista. Si uno mira los mercados, estos están apuntando a inflaciones por debajo del 4% este año. Si las cosas siguen evolucionando como están, además de las bajas de bencinas que vamos a ver el día de mañana, creo que esto va a seguir mejorando en términos de inflación y expectativas", agregó el ministro de Hacienda.

Y cerró comentando que el IPoM está hablando de una tendencia positiva hacia el segundo semestre, estamos muy tranquilos y trabajando todos los días para que tengamos un segundo semestre y, en particular, un último trimestre que sea muy auspicioso".