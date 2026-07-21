Quiroz por votación de megarreforma: "Ojalá que sea una jornada positiva"

Valparaiso, 21 de julio 2026 El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz en el comite de la UDI en la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 21 Jul. (ATON) -

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a la discusión de la megarreforma en la Cámara de Diputados y dijo que espera que la votación "refrende el sentido de urgencia que tiene sacar al país adelante".

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a la discusión de la megarreforma en la Cámara de Diputados y dijo que espera que la votación "refrende el sentido de urgencia que tiene sacar al país adelante".

"Ojalá que sea una jornada positiva, donde aprobemos en la Cámara y vamos a pasar a la etapa siguiente. Es la etapa del crecimiento", manifestó el secretario de Estado desde el Congreso.

La autoridad explicó que lo que viene "es la etapa en que se pueden vender las viviendas nuevas por 12 meses sin IVA, la etapa en que los adultos mayores puedan estar eximidos de las contribuciones, la etapa en que haya seguridades para poder invertir, que lleguen los capitales a Chile. La etapa en que la agricultura se levante y pueda recuperarse rápidamente".

En cuanto a la decisión del Partido de la Gente de rechazar cuatro normas, Quiroz dijo que siempre están conversando con la colectividad y que "entendemos que es una decisión que repensaron en esa materia, pero entendemos también que tenemos apoyo en muchas otras áreas con ellos".

Respecto al anuncio de la oposición de ir al Tribunal Constitucional, el titular de Hacienda afirmó que "los parlamentarios que están presentando recursos están ejerciendo su derecho a hacerlo. Nosotros tenemos nuestra propia opinión, pensamos que las normas que estamos aprobando en el Congreso, con las mayorías que corresponden, son normas perfectamente coherentes y consistentes con nuestro orden constitucional".