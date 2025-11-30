Chile.- Perú refuerza control en frontera con Chile por emergencia migratoria - Patricio Banda/Aton Chile

Santiago 30 Nov. (ATON) -

La autoridad reiteró que el diagnóstico del Ejecutivo se mantiene: Lo observado en la frontera corresponde a un flujo habitual, como el de cada uno de los meses de los años .

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, respondió a las críticas del gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, quien cuestionó el análisis del Gobierno tras su visita a la frontera y aseguró que no fue convocado a una reunión.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, Ramos desmintió esa versión: Ayer estuvimos efectivamente en la frontera, en Chacalluta, estuvimos también en el Hito 1 de la frontera, observando en terreno qué es lo que está ocurriendo .

De hecho, el gobernador estuvo presenciando el punto de prensa todo el tiempo que nosotros dimos, y a través de nuestro equipo, nosotros le ofrecimos una reunión y él no quiso reunirse con nosotros. Y esas son las verdades de los hechos , explicó.

El subsecretario llamó a la responsabilidad en el debate: ¿A qué estamos jugando con todo esto? ¿Qué queremos? , insistiendo en que el diagnóstico del Ejecutivo se mantiene. Según Ramos, lo observado en la frontera corresponde a un flujo habitual, como el de cada uno de los meses de los años .

Agregó que el país cuenta con mayores capacidades y tecnología para enfrentar la migración irregular, destacando el despliegue del Ejército desde 2023 en la zona: Nos ha permitido reducir la migración irregular, que salgan también los migrantes que están en una situación irregular dentro de nuestro país .

Respecto a la situación en Perú, Ramos señaló: Lo que nosotros observamos es que en Perú hay un cambio de criterio, hay una disposición de poder desplegar al Ejército tal cual como nosotros lo hicimos en febrero del 2023. Y qué bueno que un país hermano pueda seguir los pasos que este Gobierno ya efectuó, porque eso va a permitir tener un mejor control de frontera .

Sin embargo, enfatizó que aparte de eso, no hay nada distinto, no hay nada nuevo .

Previo a estas declaraciones, el gobernador Diego Paco sostuvo en el mismo espacio periodístico que estamos bastante preocupados por la situación que se está viviendo aquí en la zona fronteriza y que, a mi visión, no se le ha tomado la gravedad desde el nivel central de todo lo que está pasando y podría pasar, eventualmente, sobre todo post-elecciones en esta parte .