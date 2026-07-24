El Rana suma nueva causa tras ser acusado por muerte de carabinero en Valdivia

Santiago, 24 de julio de 2026. Audiencia de formalizacion de la investigacion de Carlos Cancino, alias El Rana, por el homicidio del carabinero Marco Cosme y homicidio frustrado de otros dos funcionarios. Pantallazo via Aton Chile -

Santiago 25 Jul. (ATON) -

Carlos Cancino Tapia ya estaba en prisión preventiva por el crimen del cabo Eugenio Naín y ahora enfrenta una segunda imputación por el fallecimiento del cabo primero Marco Cosme, integrante del GOPE.

Carlos Cancino Tapia, alias El Rana , quien actualmente cumple prisión preventiva por el homicidio del cabo de Carabineros Eugenio Naín ocurrido en La Araucanía, sumó una nueva imputación en su contra luego de que el Juzgado de Garantía de Valdivia decretara este viernes la misma medida cautelar por la muerte del cabo primero Marco Cosme, integrante del GOPE.

La decisión fue adoptada tras la audiencia de formalización realizada en la Región de Los Ríos, instancia en la que el Ministerio Público expuso antecedentes vinculados al operativo policial desarrollado en Valdivia, donde el funcionario policial perdió la vida.

Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso los antecedentes que vincularían al imputado con el ataque que terminó con la muerte de Cosme y con hechos que afectaron a otros funcionarios policiales que participaron del procedimiento.

La investigación continuará a cargo de la Fiscalía, mientras se mantienen las diligencias para esclarecer la dinámica del operativo y determinar las eventuales responsabilidades penales en los hechos.