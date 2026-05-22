Ratifican a miembros de comisión que fija sueldos de alta autoridades de Gobiern

Santiago, 19 de mayo de 2026. Primer Cambio de Gabinete del Presidente de la Republica Jose Antonio Kast Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 22 May. (ATON) -

Son el sicólogo Alejandro Weber y el economista José Manuel Marfán, quienes fueron propuestos por la actual y la anterior administración como comisionados.

Por unanimidad, las y los senadores presentes en la sesión ordinaria dieron su apoyo al oficio del Presidente José Antonio Kast, por medio del cual se solicita el acuerdo de la Cámara Alta para nombrar como integrantes de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones a Alejandro Weber Pérez y a José Manuel Marfán Lewis.

Esta comisión es un órgano autónomo y técnico, encargado de fijar las dietas y los sueldos de las máximas autoridades del país, incluyendo al Presidente de la República, los ministros, los parlamentarios y los gobernadores regionales.

El presidente de la Comisión de Hacienda, el senador de la UDI Javier Macaya, explicó que ya habíamos votado y aprobado la misma nómina que había sido presentada por el Expresidente Gabriel Boric".

"Consideramos la proposición ya vista, los candidatos volvieron a exponer y acordamos en forma unánime que se ha dado cumplimiento a los requisitos formales en términos de que cuanto más pronto la comisión pueda contar con todos sus integrantes trabajando, mejor , añadió Macaya.

La comisión está integrada por un exministro o exministra de Hacienda, un exconsejero o exconsejera del Banco Central, un excontralor o una excontralora o un exsubcontralor o una exsubcontralora de la Contraloría General de la República, un expresidente o una expresidenta de una de las ramas del Congreso Nacional, y un exdirector o una exdirectora nacional del Servicio Civil.

El decreto supremo N°1.732, de 2023, del Ministerio de Hacienda, estableció el período de designación según el siguiente detalle:

- Felipe Larraín Bascuñán, exministro de Hacienda, por el plazo de cuatro años a contar del 23 de noviembre de 2023.

- Enrique Marshall Rivera, exconsejero del Banco Central, por el plazo de seis años a contar del 23 de noviembre de 2023.

- Patricia Arriagada Villouta, exsubcontralora, por el plazo de seis años a contar del 23 de noviembre de 2023.

- Diego Paulsen Kehr, expresidente de la Cámara de Diputados, por el plazo de cuatro años a contar del 23 de noviembre de 2023.

- Alejandro Weber Pérez, exdirector nacional del Servicio Civil, por el plazo de dos años a contar del 23 de noviembre de 2023.

Luego, en el decreto supremo N° 193, de 2025 y del Ministerio de Hacienda, se aceptó la renuncia voluntaria de Enrique Marshall Rivera. Por su parte, el período de nombramiento de Alejandro Weber Pérez finalizó el día 23 de noviembre de 2025.

Alejandro Weber, sicólogo y exdirector del Servicio Civil, ejercerá su rol por seis años.Y José Manuel Marfán, economista, docente y excomisionado del Banco Central, deberá reemplazar a Enrique Marshall por el periodo restante de su nombramiento.