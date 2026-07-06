Rau por 52 horas laborales: "Nadie habla de cambiar la jornada"

Valparaiso, 1 de junio 2026. El ministro del Trabajo Tomas Rau durante la Comision de Desarrollo Social en la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Santiago 6 Jul. (ATON) -

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, se refirió a las medidas propuestas por la Mesa de Reactivación Económica y desestimó un aumento de la jornada laboral a 52 horas.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, se refirió a las medidas propuestas por la Mesa de Reactivación Económica y desestimó un aumento de la jornada laboral a 52 horas.

En conversación con Cooperativa, Rau sostuvo que "la Mesa de Reactivación Laboral entregó 22 propuestas y es muy importante primero leer bien el informe. Circulan por redes ciertas interpretaciones que a mi juicio no son precisas, por ejemplo cuando se habla de las 40 horas, nadie habla de cambiar la jornada".

El secretario de Estado afirmó que "nosotros hemos sido respetuosos de las reformas o leyes aprobadas anteriormente. De hecho, honramos la reducción de jornada de 44 a 42 horas este 26 de abril recién pasado".

"Cuando se habla de una flexibilización de cómo se promedian las 40 horas es algo muy simple: en Chile el régimen, la ley, dice que los promedios son hasta en cuatro semanas, pero en el resto del mundo que tiene este tipo de jornadas estos ciclos son más amplios, pueden ser 15, 30 semanas o hasta un año", añadió.

En esa línea, Rau aseguró que "nadie está hablando de aumentar la jornada laboral, como se ha dicho en algunas redes".

Y precisó que han "recibido esta propuesta con interés, la estamos analizando, pero nosotros todavía no hemos planteado la propuesta".

"No nos adelantemos, nosotros estamos trabajando en ella y obviamente un plazo de cuatro semanas es un poco corto cuando tenemos estacionalidad, entonces estamos analizando esa y otras medidas", sentenció.