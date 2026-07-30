Rau anuncia ajustes a Ley Karin por saturación de la Dirección del Trabajo

Santiago, 9 de julio de 2026. El Presidente de la Republica Jose Antonio Kast junto a ex presidentes ingresan al Museo Historico Nacional para la celebracion del Bicentenario de la Presidencia Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 31 Jul. (ATON) -

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, reconoció que la Dirección del Trabajo está saturada por el volumen de casos y afirmó que buscan orientar mejor las presentaciones para agilizar sus respuestas.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau anunció que se preparan modificaciones al reglamento de la Ley Karin con el objetivo de agilizar la tramitación de las denuncias y descongestionar a la Dirección del Trabajo, luego del alto volumen de casos ingresados desde la entrada en vigencia de la normativa.

"No es un misterio que la implementación de la Ley Karin ha tenido un alto número de denuncias y tiene saturada a la Dirección del Trabajo", comentó Rau luego nueva reunión de la mesa interministerial por el empleo que impulsa el Gobierno.

El secretario de Estado reconoció que se han estado preparando cambios a la legislación "en distintas instancias tripartitas en donde ha participado el sector público, el sindicato, las empresas, algunas fundaciones, como la Fundación Carlos Vial Espantoso, y con las mutuales".

"Básicamente a nivel reglamentario no podemos apartarnos de la ley, pero sí se pueden hacer cosas para orientar mejor las denuncias. Un gran porcentaje de las denuncias recibidas no tienen que ver con la ley Karin, tienen que ver más con clima laboral u otro tipo de cosas , aseguró Rau.

Y añadió que esas denuncias se pueden canalizar por otro canal. Entonces hay cambio en el tema de orientación de las denuncias para que tengan una resolución eficaz".

El ministro del Trabajo agregó que se preparan "una serie de medidas" para actuar más rápido: "Nos estamos demorando a veces ocho, nueve o diez meses en poder responder, y la idea es llegar mucho más a tiempo. La justicia cuando tarda no es justicia. Es muy importante este nuevo reglamento para poder sobre todo prevenir", dijo.