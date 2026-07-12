Santiago, 10 de julio de 2026. Presidente José Antonio Kast encabeza mesa interministerial por Empleo con los gobernadores regionales y ministros de estado Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 12 Jul. (ATON) -

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, se refirió al aumento en el desempleo que llegó a 9,4% durante el trimestre marzo-mayo pasado.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, se refirió al aumento en el desempleo que llegó a 9,4% durante el trimestre marzo-mayo pasado.

En conversación con La Tercera, Rau sostuvo que "el empleo es transversal a todos los ministerios. Estamos viviendo una situación muy compleja de 9,4% de tasa de desempleo, lo que es bastante alto. Esto no es algo que surgió ahora con nuestro gobierno. Llevamos 41 meses con esta crisis autoinferida, con alzas los costos laborales salario mínimo, reducción de la jornada, reforma previsional. Como gobierno nos estamos haciendo cargo y esto no es resorte de un ministro en particular".

En ese sentido, afirmó que "el principal motor generador de empleo es el crecimiento económico. Entonces, no es de extrañar que tanto el ministro Hacienda como el ministro Economía estén preocupados. Cuando entendemos al final que el crecimiento económico es igual a empleo, a todos nos debe importar. En lo relativo al tema comunicacional, eso es debatible. He pasado estas últimas tres semanas sumergido en el Congreso, aprobando el proyecto Sala Cuna Universal".

Al ser consultado sobre la cifra de desempleo, el titular del Trabajo aseguró que "no es una sorpresa, toda vez que se conocen los datos de actividad económica. Antes de asumir se empezaron a conocer los datos de Imacec negativo, los que se han prolongado incluso en mayo. Entonces, si se tiene una economía decreciendo, no es sorpresa que aumente la tasa de desempleo y menos en estos meses de otoño-invierno".

"Lo que sí nos sorprendieron fueron las cifras del Informe de Finanzas Públicas de febrero pasado en que se actualizó el déficit estructural, el que quedó en US$13 mil millones. Esa fue una gran sorpresa ( ) Sabíamos que el desempleo se iba a ver afectado. El desempleo subió bastante rápido en los últimos trimestres móviles, pero esto se está incubando desde hace tiempo", precisó.

Rau mencionó que "tenemos que mirar adelante. Vienen los meses de invierno. Estamos avanzando en distintas medidas y redoblando esfuerzos para que este periodo de transición, en que la economía va a tener este punto de inflexión, probablemente el mes de junio, logre aumentar el crecimiento y el empleo, de manera que podamos sortear esta crisis de la mejor manera, junto a las medidas que estamos tomando".

En cuanto a las medidas anuncias por el Presidente José Antonio Kast esta semana, el secretario de Estado dijo que "inyectarán $50.000 millones y buscan generar 50 mil empleos en los próximos meses. Además, tenemos el mecanismo 1+1 donde algunos gobiernos regionales pondrán recursos equivalentes a lo comprometido por el gobierno en cada región. Esperamos que estas medidas empiecen a surtir efectos a fines de agosto".