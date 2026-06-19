Chile.- Rau y sala cuna: "Siempre dijimos que íbamos a construir sobre lo avanzado" - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 19 Jun. (ATON) -

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, abordó la idea de una eventual indemnización laboral a todo evento y explicó que "consiste en una cotización por parte del empleador a una cuenta individual, que va a tener una rentabilidad".

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, abordó la idea de una eventual indemnización laboral a todo evento y planteó que "no es el mejor momento, pero es una propuesta que está en análisis".

En conversación con Duna, Rau explicó que esta iniciativa "consiste en una cotización por parte del empleador a una cuenta individual, que va a tener una rentabilidad (...) que puede alcanzar para financiar una indemnización a todo evento más o menos en los promedios de los países de la OCDE".

El secretario de Estado señaló que "los costos laborales subieron fuertemente los años anteriores y van a seguir subiendo por distintas reformas que hemos estado implementando" y recalcó que "el costo al despido hoy día es muy caro, una empresa tiene que pagar mes por año. Concuerdo que no es el mejor momento, pero es una propuesta que está en análisis".

Respecto de las cifras de desempleo, Rau planteó que "tenemos que avanzar por distintas vías. Una de esas tiene que ver con la contención de alza de costos laborales, estamos avanzando en el proyecto de Sala Cuna Universal, en medidas de adaptabilidad laboral , explicó.

Tenemos que ir trabajando en todos los frentes y eso es lo que estamos haciendo desde la cartera y esperamos seguir avanzando , subrayó el secretario de Estado.

Por otro lado, el titular del Trabajo comentó sobre las indicaciones del Gobierno al proyecto de Sala Cuna Universal y aseguró que los estudios descartan efectos negativos sobre la viabilidad financiera del seguro de cesantía. La conclusión del informe que estudia esto es que no afecta la sostenibilidad de los fondos, por ese lado me quedo tranquilo , precisó.