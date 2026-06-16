Rau y sala cuna: "Siempre dijimos que íbamos a construir sobre lo avanzado"

Santiago 15 de junio 2026. Ejecutivo presenta indicaciones al proyecto de ley sobre Sala Cuna Universal. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 16 Jun. (ATON) -

El ministro de Trabajo señaló que la propuesta no es atribuible a un solo gobierno. También se refirió a la alta tasa de desocupación del país, del 9,1%.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, valoró el respaldo transversal a la iniciativa de Sala Cuna Universal, y recordó que es producto de una larga labor transversal.

"Quiero remarcar que siempre dijimos que íbamos a construir sobre lo avanzado, pues acá no se trataba de borrar todo y partir de cero", dijo en Radio Infinita.

"Reconocemos que este es un trabajo de décadas y que es positivo presentar un proyecto que tenga elementos de consenso", destacó.

Rau añadió que "hemos tenido algunas conversaciones con la oposición y hay distintas opiniones. Pero el exministro Mario Marcel nos favoreció el proyecto".

Precisó que "este no es un proyecto atribuible a un solo gobierno, por lo que creo que hay que dejar esa mirada más política. Les recuerdo a los parlamentarios que no hay elecciones cerca, por lo que es importante llegar a un consenso".

Según Rau, "obviamente tenemos que hacer algunos puntos, sobre todo con el financiamiento y con la gradualidad. Pero es importante que se entienda el valor de este proyecto, que termina con un impuesto a la contratación de mujeres de más de cien año".

El ministro recordó que se está cambiando "una ley vigente desde 1917, la 3.186 de hace 109 años. Y aunque en Chile nos demoramos harto en hacer cambios, esto es demasiado No sé por qué no se hizo el cambio antes, pero nunca estuvimos tan cerca de concretarlo como ahora".

EL DESEMPLEO

Respecto de la falta de trabajo, que llegó al 9,1% en el trimestre móvil febrero-abril de este año, el secretario de Estado indicó que "tenemos una tasa de desempleo que va aumentando desde hace 40 meses".

Y agregó que "los costos laborales han subido por distintas razones, como la Ley de 40 Horas y la Reforma Previsional. Y hay un cronograma de incrementos con el aumento de cotizaciones por parte del empleador de aquí al año 2034".

Rau quien ha calificado la situación como una "emergencia laboral"- explicó que "hay que aprobar la megarreforma para mejorar la economía, pues si no se vuelve a crecer es muy difícil que se generen puestos de trabajo".

Precisó que "una de esas medidas es la Ley de Sala Cuna Universal. También hemos sido muy responsables en la negociación del salario mínimo, para no seguir aumentado los costos laborales. Además, retiramos la negociación ramal y patrocinamos un proyecto de contrato por horas para dar estabilidad laboral".

El ministro agregó que "estamos tomando todas las medidas necesarias para que cuando empiece a crecer la economía lleguen los empleos Tenemos un récord de inversión de más de 28 mil millones de dólares esperando, pero el empleo no se genera de inmediato".

Y reseñó que el desempleo en Chile tiene "componentes estructurales y cíclicos. En lo primero influye en buena parte el fuerte aumento de los costos laborales de los últimos cuatro años. El salario mínimo creció más de 20% en términos reales, por sobre la inflación, y la productividad no está aumentando Y lo segundo se da ahora mientras nos acercamos al invierno".