Rechazan solicitud de desafuero del Expresidente Gabriel Boric

Santiago 6 de mayo 2025. El Presidente Gabriel Boric encabeza el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional del Caso profesores de Chanaral y otras municipalidades. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 13 May. (ATON) -

Corte de Apelaciones de Copiapó estimó que los antecedentes aportados no logran establecer la existencia de un delito.

La Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó la solicitud del exdirector del Servicio Local de Educación Pública, SLEP, Atacama, Daslav Mihovilovic Pérez, de desaforar al Expresidente de la República, Gabriel Boric Font, y no dio lugar a la formación de causa en contra del exmandatario por injurias graves con publicidad.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada integrada por los ministros Erika Villegas Pavlich (redactora), Pablo Krumm de Almozara, Carlos Meneses Coloma y Aída Osses Herrera rechazó la acción, por considerar que las conductas que se atribuyen al exPresidente y los antecedentes aportados no alcanzan a generar un estándar de convicción suficiente para justificar la existencia del delito y para privarlo del fuero que lo resguarda.

"Respecto de la frase que se estima injuriosa, esto es 'qué bueno que echamos al director del SLEP', se observa que se trata de un comentario crítico a la gestión del querellante en cuanto al cargo de exclusiva confianza que detentaba, de lo cual no se advierte el elemento subjetivo que exige el artículo 416 del Código Penal para estimar que dicha expresión fue proferida con un ánimo especial de deshonrarlo", establece el fallo.

Cabe recordar que Daslav Mihovilovic Pérez estaba a cargo del SLEP Atacama cuando el 9 de enero de este año se realizó una cuestionada fiesta por el quinto aniversario del servicio en un casino, con alcohol, una limusina y una cámara de 360°. Además, antes ese SLEP sufrió un prolongado paro de actividades por mala gestión.

Dos días después de la celebración, el entonces ministro de Educación, Nicolás Cataldo, le pidió la renuncia a Daslav Mihovilovic Pérez, por ser el suyo un cargo de confianza, partida que se concretó el 12 de enero. Y un par de jornadas después fue abierta una investigación de oficio por el Ministerio Público para indagar el financiamiento de ese festejo.

"Se aprecia que el querellado (Boric) sólo quiso hacer una crítica respecto a la labor que desempeñó el señor Mihovilovich Pérez, en tanto director ejecutivo Suplente del Servicio Local de Educación Pública de Atacama. Y en tal calidad, como organizador de una celebración que fue considerada transversalmente como polémica... Es decir, se trata de una crítica al desempeño del querellante, centrada en la organización del aniversario de un servicio de educación pública, que fue calificado por el entonces Presidente de la República como 'De los descriterios más grandes que he visto'".

Debido a lo anterior, la Corte señaló que las expresiones de Boric "no pueden constituir el delito de injurias graves con publicidad, faltando un elemento de tipicidad, por cuanto no concurre animus injuriandi, en la medida que quien emitió tales dichos era precisamente el que, en último término, debía responder ante la ciudadanía por la gestión del señor Mihovilovich Pérez".