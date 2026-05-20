Reconstrucción: Aprobados el "corazón" del proyecto y otros artículos relevantes

Valparaiso, 20 de mayo 2026 El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante la sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 20 May. (ATON) -

Por 87 votos a favor, 65 en contra, 2 abstenciones, la sala aprobó la reducción del impuesto de primera categoría a las empresas del 27% al 23%, criticado por la oposición como un beneficio "para el 1% más rico del país".

La Cámara de Diputados aprobó el "corazón" del proyecto de reconstrucción nacional además de otras disposiciones de importancia para la iniciativa emblemática del Gobierno, que está siendo votada en particular.

Por 87 votos a favor, 65 en contra, 2 abstenciones, la sala aprobó la reducción del impuesto de primera categoría a las empresas del 27% al 23%, criticado por la oposición como un beneficio "para el 1% más rico del país".

Además, por 82 a favor, 71 en contra y una abstención, se aprobó la reintegración tributaria que busca modernizar el sistema tributario.

Otras de las polémicas medidas aprobadas fue la eliminación de las contribuciones para mayores de 65 años, también respaldada por amplia mayoría.

Al inicio de la sesión, por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención, la Cámara aprobó en general el proyecto de reconstrucción nacional.

Para las aprobaciones, con los 155 diputados presentes en sala, el Ejecutivo necesita 78 votos, es decir, mayoría simple. Ya tiene 76 asegurados del oficialismo y el PDG se está sumando a los respaldos.

Las votaciones en particular terminarán en la tarde hasta su total despacho.