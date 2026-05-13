Reconstrucción: Gobierno bloqueó el "tsunami" con un "huracán" de indicaciones

Valparaiso, 12 de mayo 2026 El diputado Boris Barrera durante la comision de Hacienda Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 13 May. (ATON) -

"El Gobierno desató un huracán con decenas de páginas de indicaciones para bloquear el tsunami de enmiendas ingresadas aquí en la Cámara de Diputados", declaró el diputado Jaime Araya tras conocerse la maniobra del Ejecutivo en la Comisión de Hacienda.

El Gobierno bloqueó el "tsunami" de indicaciones al proyecto de reconstrucción con su propio "huracán" de enmiendas, según lo calificó el diputado Jaime Araya (ind.-PPD), autor de la polémica estrategia de la oposición.

"El Gobierno desató un huracán con decenas de páginas de indicaciones para bloquear el tsunami de enmiendas ingresadas aquí en la Cámara de Diputados", declaró el diputado Araya tras conocerse la maniobra del Ejecutivo en la Comisión de Hacienda, según consigna El Mercurio.

En simple, el bloqueo al "tsunami" consiste en una indicación sustitutiva a casi la mitad de los 33 artículos permanentes del proyecto que solo cambian conceptos o pequeños números. Por reglamento, deben verse antes de las enmiendas de la oposición.

Además, la mayoría de las indicaciones del "tsunami" quedaron en condición de incompatibles por los cambios en los textos del proyecto. El diputado PS Raúl Leiva acusó "fraude constitucional", mientras que su colega Jorge Brito, del Frente Amplio, calificó la maniobra como "jugada maestra".

Ayer en la tarde, en una acalorada sesión, recién a las 18:15 horas comenzaron las votaciones en particular en la Comisión de Hacienda. Su presidente, Agustín Romero (Rep.), advirtió que este miércoles el proyecto se votará antes de medianoche.

Romero también informó que, descontadas las indicaciones improcedentes o mal formuladas, finalmente el "tsunami" de la oposición quedó en 1.219 enmiendas ingresadas correctamente a trámite. El comparado elaborado para la votación superó las mil páginas.

Esta cifra, lejos de quedar para la anécdota tras el "huracán" del Gobierno, obligó a la secretaría de la comisión a un arduo trabajo de horas, incluso de madrugada, para preparar el comparado entre las indicaciones y el texto original.