Valparaiso, 19 de mayo 2026 Punto de prensa de diputados del Partido de la Gente Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 20 May. (ATON) -

Para ser aprobado, con los 155 diputados presentes en sala, el Ejecutivo necesita 78 votos, es decir, mayoría simple. Ya tiene 76 asegurados del oficialismo. Tras el acuerdo con el Partido de la Gente, se suponía que tendría otros 13, pero ayer el PDG dio libertad de acción.

A contar de las 10 horas de hoy y hasta total despacho, la sala de la Cámara de Diputados realizará la votación en general y en particular del proyecto de reconstrucción nacional.

Para ser aprobado, con los 155 diputados presentes en sala, el Ejecutivo necesita 78 votos, es decir, mayoría simple. Ya tiene 76 asegurados del oficialismo.

Tras el acuerdo con el Partido de la Gente, gracias al compromiso del gobierno de reembolsar los gastos en pañales y medicamentos, se suponía que tendría otros 13 asegurados en sala.

Sin embargo, en una nueva postura, el PDG anunció libertad de acción para mostrar su desacuerdo con la invariabilidad tributaria que establece el proyecto.

Se trata del artículo 33, que dispone dispone que durante 25 años no se cambiarán las condiciones de impuestos para las empresas que inviertan en Chile.

El gobierno se mostró dispuesto a bajar el umbral a 20 años, pero no en esta etapa del trámite legislativo, sino que en el Senado, debido a que se deben hacer nuevos cálculos.

En la jornada de hoy, se votará primero la idea de legislar. De aprobarse en general, se pasará a la votación del articulado y de las indicaciones que se declaren admisibles (118 indicaciones presentadas que incluyen la renovación de enmiendas y votaciones separadas).

El jefe de la bancada del PDG, diputados Juan Marcelo Valenzuela, sostuvo que su partido no entregará cheques en blanco, pero que tampoco caerá en una lógica de no poder negociar para que el país avance.

Vamos a aprobar aquello que ayude a mover la economía y a generar oportunidades reales y vamos a rechazar todo lo que vaya a golpear a la clase media , alertó.