Región Metropolitana supera episodios ambientales críticos de últimos dos años

Santiago, 15 de junio de 2026. Imágenes aéreas de Santiago durante la Preemergencia Ambiental declarada para hoy lunes 15 de Junio debido a las malas condiciones de ventilacion y los grandes incendios que han afectado a la ciudad Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 16 Jun. (ATON) -

Acumula 13 alertas ambientales y tres preemergencias en el año. A la misma fecha de 2025, la región registraba solo una preemergencia, mientras que en 2024 no se había decretado ninguna. Además, la RM sufre un déficit de precipitaciones de 79,2% en comparación con el año pasado.

Sin un plan de contaminación actualizado y con la ausencia de precipitaciones, Santiago acumula 16 episodios ambientales críticos durante esta temporada, superando los registrados en los últimos dos años.

Según consigna El Mercurio, ayer la capital llegó al segundo lugar de las ciudades con peor calidad de aire del mundo, solo detrás de Medan, Indonesia, de acuerdo a la plataforma IQ Air, que analiza tendencias en vivo.

Luego del último episodio crítico de ayer, la Región Metropolitana acumula 13 alertas ambientales y tres preemergencias. A la misma fecha de 2025, la región registraba solo una preemergencia, mientras que en 2024 no se había decretado ninguna. Además, la RM sufre un déficit de precipitaciones de 79,2% en comparación con el año pasado.

La experta del Centro de Investigación en Tecnologías para la Sociedad (C+) de la U. del Desarrollo, Zoë Fleming, señaló al diario que las condiciones meteorológicas son perfectas ahora para que se acumule la contaminación. Vimos esto claramente después de la lluvia de la semana pasada, cuando se acumuló rápidamente y en algunos días pasó a tener una capa de contaminación a cientos de metros .

Fleming también sostuvo que las restricciones actuales no son suficientes para enfrentar la contaminación. Las condiciones meteorológicas en una ciudad con tanta actividad y número de vehículos hacen difícil evitar que haya momentos en los que supere las normas. Tener días de aire limpio' oficiales como parte de un plan y de la cultura, incorporados en municipalidades y empresas donde el trabajo se podría hacer desde casa .

En tanto, Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente, planteó que es crucial la fiscalización porque cuando tú le estás quitando la relevancia a la descontaminación, cuando sale menos en las noticias, cuando las autoridades no comunican, empieza a haber un rebote en el sentido de que la gente ve que da lo mismo y se confía en que nadie está fiscalizando .

En cuanto al plan de descontaminación que se encuentra vigente desde 2018, Mena afirmó que no fue diseñado para que no fuera actualizado. Estaba la condición de que tenía que actualizarse el 2022, y sin esa actualización no va a haber mejoras en la calidad del aire, solamente va a haber un empeoramiento .

Por su parte, Ernesto Gramsch, académico de la U. de Santiago e investigador en estudios medioambientales, comentó que lo más probable es que las fuentes informales de uso de leña para calefacción en campamentos, asentamientos precarios o viviendas con dificultades para acceder a otras fuentes de energía tengan un papel importante en la contaminación. Eso se puede ver porque los mayores aumentos de MP 2,5 y monóxido de carbono ocurren en la noche, que es cuando hace más frío y la gente necesita calefacción .

Creo que hay que comenzar a preocuparse de las quemas informales y calefacción en lugares precarios. También hay que preocuparse de las emisiones de vehículos diésel menores, camionetas, autos, etcétera, ya que si no reciben mantención adecuada pueden emitir mucho material particulado , advirtió Gramsch.

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